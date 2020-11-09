Жди меня. Украина: история удивительной находки военных лет и судьбоносная встреча близких людей

9 ноября 2020 13:18 Александр Кива
Жди меня. Украина: история удивительной находки военных лет и судьбоносная встреча близких людей
Жди меня. Украина: история удивительной находки военных лет и судьбоносная встреча близких людей
пресс-служба

В понедельник, 9 ноября, в 15:45 в эфир телеканала «Интер» выйдет новый выпуск программы «Жди меня. Украина».

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Зрители узнают о результатах поисков героя Великой Отечественной войны, которого считали пропавшим без вести почти 80 лет, и станут свидетелями трогательной встречи сестры и брата, не знавших друг о друге.

История капитана речной флотилии киевлянина Евсея Баста стала известна редакции программы «Жди меня. Украина» благодаря добровольцам поискового отряда «Днепр-Украина». В прошлом году поисковики вели раскопки в Иванковском районе под Киевом – на кургане Язвенная Могила. Там их ждала находка, которая привела к следу героя – защитника родного города во время Великой Отечественной войны. Что удалось выяснить о его судьбе?

В сентябре 1941-го Киев оказался в плотном кольце фашистских захватчиков. На прорыв смертельного кольца командование Юго-Западного фронта бросило все возможные военные резервы, в том числе и моряков Пинской речной флотилии. Эта флотилия пришла из белорусского Пинска и сначала вела кровопролитные бои на Днепре под Киевом. А потом моряки сошли на берег и присоединились к сухопутным войскам. Среди бойцов флотилии был и офицер, 38-летний капитан 3-го ранга, флотский командир Евсей Баст.

«Пинская флотилия 22 июня вышла из Пинска на помощь защитникам Брестской крепости, – рассказывает Александр Мармашов, председатель Товарищества ветеранов разведки военно-морского флота. – Неизвестно, как повернулась бы судьба ее обороны, если бы не они. Евсей Зуевич воевал в Беларуси, возглавлял отряд речных кораблей. Под поселком Паричи они уничтожили переправу немцев, что задержало наступление на двое суток. А 17 сентября поступил приказ ставки оставить, и на следующий день моряки взорвали корабль и сошли на берег с флагом «Погибаю, но не сдаюсь». Последний бой они приняли под Борисполем».

Рядом с курганом Язвенная Могила рота моряков с ожесточенными боями прорывалась из окружения. Вышло меньше половины. Очевидцы тех боев вспоминали, что поле было усеяно черными бушлатами  тут погибли более 200 моряков. Почти все из них до сих пор считаются пропавшими без вести.

В начале 2000-х возле кургана подняли тела сорока бойцов, а недавно поисковый отряд «Днепр-Украина» нашел останки, вещи и документы еще одного героя. Документы удалось расшифровать и установить фамилию  Евсей Баст. Поиски его родных привели команду «Жди меня. Украина» в Германию. Там живет внучка Евсея Зуевича – художница Марина Баст. Для семьи было очень важно узнать подробности его жизни и место захоронения.

«Бабушка много лет ждала деда, его портрет всегда висел в нашем доме, и она разговаривала с ним, как с живым, – вспоминает Марина Викторовна. – Это была невероятная любовь. Провожая дедушку на фронт в августе 1941 года, она оторвала пуговицу от его мундира и берегла ее всю свою жизнь. После смерти бабушки пуговицу хранила я. Но только сейчас, спустя 80 лет, примета сбылась: дед к нам вернулся с войны».

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Также в этом выпуске зрители узнают историю 62-летней Натальи Загорулько из Александрии. Когда Наташе исполнилось 15 лет, она нашла в документах отказную и свидетельство о своем удочерении. Тогда девушка поняла, что мать и отец ей неродные. Но Наташа так сильно любила их, что решила не приставать с расспросами, чтобы не сделать им больно. Только когда приемных родителей не стало, она приняла решение разыскать свою биологическую мать. В студии «Жди меня. Украина» женщина смогла поставить точку в многолетних поисках и познакомиться с кровными родственниками.

Эти и другие истории тяжелых разлук и трогательных встреч смотрите в понедельник, 9 ноября, в 15:45 на телеканале «Интер» – в новом выпуске программы «Жди меня. Украина».

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