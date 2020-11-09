Жди меня. Украина: история удивительной находки военных лет и судьбоносная встреча близких людей

В понедельник, 9 ноября, в 15:45 в эфир телеканала «Интер» выйдет новый выпуск программы «Жди меня. Украина».

Зрители узнают о результатах поисков героя Великой Отечественной войны, которого считали пропавшим без вести почти 80 лет, и станут свидетелями трогательной встречи сестры и брата, не знавших друг о друге.

История капитана речной флотилии киевлянина Евсея Баста стала известна редакции программы «Жди меня. Украина» благодаря добровольцам поискового отряда «Днепр-Украина». В прошлом году поисковики вели раскопки в Иванковском районе под Киевом – на кургане Язвенная Могила. Там их ждала находка, которая привела к следу героя – защитника родного города во время Великой Отечественной войны. Что удалось выяснить о его судьбе?

В сентябре 1941-го Киев оказался в плотном кольце фашистских захватчиков. На прорыв смертельного кольца командование Юго-Западного фронта бросило все возможные военные резервы, в том числе и моряков Пинской речной флотилии. Эта флотилия пришла из белорусского Пинска и сначала вела кровопролитные бои на Днепре под Киевом. А потом моряки сошли на берег и присоединились к сухопутным войскам. Среди бойцов флотилии был и офицер, 38-летний капитан 3-го ранга, флотский командир Евсей Баст.

«Пинская флотилия 22 июня вышла из Пинска на помощь защитникам Брестской крепости, – рассказывает Александр Мармашов, председатель Товарищества ветеранов разведки военно-морского флота. – Неизвестно, как повернулась бы судьба ее обороны, если бы не они. Евсей Зуевич воевал в Беларуси, возглавлял отряд речных кораблей. Под поселком Паричи они уничтожили переправу немцев, что задержало наступление на двое суток. А 17 сентября поступил приказ ставки оставить, и на следующий день моряки взорвали корабль и сошли на берег с флагом «Погибаю, но не сдаюсь». Последний бой они приняли под Борисполем».

Рядом с курганом Язвенная Могила рота моряков с ожесточенными боями прорывалась из окружения. Вышло меньше половины. Очевидцы тех боев вспоминали, что поле было усеяно черными бушлатами – тут погибли более 200 моряков. Почти все из них до сих пор считаются пропавшими без вести.

В начале 2000-х возле кургана подняли тела сорока бойцов, а недавно поисковый отряд «Днепр-Украина» нашел останки, вещи и документы еще одного героя. Документы удалось расшифровать и установить фамилию – Евсей Баст. Поиски его родных привели команду «Жди меня. Украина» в Германию. Там живет внучка Евсея Зуевича – художница Марина Баст. Для семьи было очень важно узнать подробности его жизни и место захоронения.

«Бабушка много лет ждала деда, его портрет всегда висел в нашем доме, и она разговаривала с ним, как с живым, – вспоминает Марина Викторовна. – Это была невероятная любовь. Провожая дедушку на фронт в августе 1941 года, она оторвала пуговицу от его мундира и берегла ее всю свою жизнь. После смерти бабушки пуговицу хранила я. Но только сейчас, спустя 80 лет, примета сбылась: дед к нам вернулся с войны».

Также в этом выпуске зрители узнают историю 62-летней Натальи Загорулько из Александрии. Когда Наташе исполнилось 15 лет, она нашла в документах отказную и свидетельство о своем удочерении. Тогда девушка поняла, что мать и отец ей неродные. Но Наташа так сильно любила их, что решила не приставать с расспросами, чтобы не сделать им больно. Только когда приемных родителей не стало, она приняла решение разыскать свою биологическую мать. В студии «Жди меня. Украина» женщина смогла поставить точку в многолетних поисках и познакомиться с кровными родственниками.

Эти и другие истории тяжелых разлук и трогательных встреч смотрите в понедельник, 9 ноября, в 15:45 на телеканале «Интер» – в новом выпуске программы «Жди меня. Украина».