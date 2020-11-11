Супермама 2 сезон: о чем стоит помнить, отдавая все свое время работе?

Сегодня, 11 ноября, в 18:00 на СТБ четыре участницы продолжат соревнование за звание «супермама».

Они отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье, и выставят оценки соперницам. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев.

Ксения – певица и преподаватель по вокалу. Вместе с супругом участница воспитывает четырехлетнего сына Лёву. С ребенком много времени проводит бабушка, ведь Ксения уверена в качестве ее воспитания.

Мама в это время зарабатывает на все самое лучшее для своего сына. Ксения работает на трех работах и старается закрыть все вопросы семьи, но удается ли сохранить контакт с родными, вопреки плотной рабочей загрузке?

Я супермама, потому что я очень люблю своего ребенка и подтверждаю это тем, что у него на сегодняшний день есть все. И обязательно все будет, - отмечает героиня.

Оценят ли соперницы методы воспитания Ксении? Смотрите сегодня, в 18:00 на СТБ!