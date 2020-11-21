Большие выпуски с Антоном Птушкиным: ТОП-5 фактов про «эпоху перемен» в одной из самых закрытых стран мира - Саудовской Аравии

Большие выпуски с Антоном Птушкиным: ТОП-5 фактов про «эпоху перемен» в одной из самых закрытых стран мира - Саудовской Аравии

Антон Птушкин покажет, как Саудовская Аравия открыла свои двери для туристов, и чего стоит ожидать от консервативной мусульманской страны

В новой серии “Больших выпусков с Антоном Птушкиным”, которая выйдет на канале “1+1” уже в это воскресенье в 10.45, зрителей ждет виртуальное путешествие в Саудовскую Аравию.

Саудовская Аравия долгое время была одной из самых закрытых стран. Попасть сюда иностранцу было практически невозможно - только если у вас здесь живут родственники, или по вопросам бизнеса. А туристических виз просто не существовало. Но в 2019 году Саудовская Аравия распахнула свои двери для людей со всего мира и открыла возможность приехать сюда по туристической визе.

Тревел-документалист Антон Птушкин станет одним из первых туристов, который побывает в стране, о которой мало что известно и мало что снято, чтобы показать зрителям, какие революционные изменения уже произошли в Саудовской Аравии на пути к открытости.

Топ-5 фактов про “эпоху перемен” в Саудовской Аравии от Антона Птушкина

Большая стройка

Первым делом Антон Птушкин отправится в самый большой город Саудовской Аравии - столицу Эр-Рияд. Сейчас это самый быстро развивающийся мегаполис страны, в котором живет около 7 миллионов человек. В город вкладываются огромные инвестиции. На первый взгляд кажется, что весь центр здесь - это сплошная строительная площадка. При том строятся как метро, дороги и отдельные небоскребы, как и целые кварталы. А стоимость некоторых объектов равна годовому бюджету небольшой европейской страны. Антон Птушкин покажет самые интересные достопримечательности столицы и расскажет, почему местные власти хотят сделать из Эр-Рияд “вторые Дубаи”.

Смена политики властей

Королевство Саудовская Аравия - это одно из трех государств в мире, названное в честь правящей династии - саудитов. Основатель страны оставил после себя огромную семью - 45 сыновей. Сейчас эта семья одна из самых богатых и могущественных в мире. Изображение короля Антон Птушкин здесь найдет везде: на зданиях, заборах и деньгах. Власть монарха всегда была абсолютной и ограниченной только законами шариата. Закрытость Саудовской Аравии долгое время была основной политикой династии, пока к власти не пришел новый принц Мохаммед. Именно он открыл страну для туристов и стал проводить демократические реформы.

Нефть

Одной из причин радикальной смены политики стал мировой кризис и падение цен на нефть. Саудовская Аравия обладает четвертью мировых запасов нефти - и ее продажа формирует основную часть бюджета. После того, цены на нефть резко упали, правительство решило взять курс именно на развитие туризма, который в перспективе станет приносить большие доходы и пополнять бюджет.

Снятие строгих запретов

Перестройка одной из самых консервативных стран в мире началась со снятия, казалось бы, абсурдных запретов. Дело в том, что еще до недавнего времени в Саудовской Аравии была запрещена работа кинотеатров, ночных клубов и развлекательных заведений, занятие музыкой в школе и концерты иностранных исполнителей. Но с началом “эпохи реформ” власти сделали некоторые послабления. Так, Антон Птушкин покажет работу современных торговых центров с кинотеатрами и развлечениями, а также попадет на большой концерт известных мировых исполнителей.

Революция для женщин

Но настоящая революцию произошла именно для женского населения. Саудовская Аравия - крайне религиозная страна, в которой очень строго относятся к соблюдению норм шариата. Здесь запрещен алкоголь. А женщины носят длинные платья, которые полностью покрывают ноги и голову. Долгое время местные женщины не могли не только работать, заключать документы, заниматься спортом и выезжать за границу, но и даже передвигаться вне дома без мужа, или сопровождающего мужчины.

Но с недавнего времени женщинам разрешили устраиваться на работу, подавать на развод, ездить в другие страны и открыли специальные фитнес-центры, в которые запрещен вход мужчинам. А в 2018 году женщинам официально разрешили водить автомобиль, что стало большим событие для всего мусульманского мира.

В новом выпуске Антон Птушкин станет свидетелем исторических процессов в Саудовской Аравии и покажет, что кардинально изменилось за последние несколько лет в консервативной стране.

“Саудовская Аравия обладает достаточным арсеналом, чтобы удивлять. И могу сказать, что это одна из самых интересных стран, в которых я был за последнее время. И я только 9 месяцев вел переговоры, чтобы получить разрешение на съемки”, - поделится впечатлениями Антон.

Также путешественник побывает в исторических городах и районах Саудовской Аравии, которые упоминались в Библии, попадет “на край земли”, полетает на биплане времен второй мировой войны и покажет космические пейзажи местных пустынь.

Невероятное путешествие в Саудовскую Аравию - смотрите в новой серии “Больших выпусков с Антоном Птушкиным” уже в это воскресенье в 10.45 на канале “1+1”.