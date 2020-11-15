Большие выпуски с Антоном Птушкиным 2 сезон: Бали - смотреть онлайн 3 выпуск от 08.11.2020

15 ноября на TV.UA и на канале 1+1 зрители увидели 3 выпуск 2 сезона тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным.

известный тревел-документалист отправится на обожаемый миллионами туристов остров Бали. Антон Птушкин побывает в молодежном шумном районе Чангу и в духовном центре острова - Убуде, проинспектирует самые дорогие и самые бюджетные отели, побывает в парке со слонами и посмотрит на впечатляющую красоту океана, пляжей и рисовых террас.

Бали - один из самых известных курортов в мире, куда каждый год приезжает 12 миллионов туристов. Многие знают его не только по красивым фотографиям и восторженным отзывам из соцсетей, но и по тысячам историй о том, как люди бросали свою привычную жизнь в городе и переезжали на остров.

В новой серии Антон Птушкин решит разобраться с феноменом невероятного магнетизма острова и на собственном опыте проверить, действительно ли Бали - это рай на земле.

5 причин от Антона Пушкина, почему все любят Бали

Остров вечного лета, где никто не заморачивается

Когда Антон Птушкин впервые попадет на Бали, его больше всего впечатлят люди, которые здесь вообще не заморачиваются ни по каким вопросам, а сполна наслаждаются жизнью на острове вечного лета. Как расскажет путешественник, на Бали действительно нет зимы, а год делится всего на два сезона - сухой и влажный. Температура все время колеблется в районе 27,5 градусов тепла, а в океане можно купаться практически все 12 месяцев.

Серфинг как религия

Одна из важных причин, почему все любят Бали - это серфинг. Тысячи людей здесь проводят дни напролет с доской в океане, пытаясь словить ту самую волну. Серфинг на Бали считается одним из самых лучших в мире, причем он хорош как для новичков, так и для профессионалов. К тому же, здесь практически весь год теплый океан. Антон Птушкин расскажет, как благодаря австралийским серферам появился именно тот туристический Бали, о котором сегодня все знают. Также путешественник познакомится с известной семьей серферов и покажет, как их 4-летний сын учится покорять волны в океане.

Мультикультурность

Бали совсем не похож на остальную часть Азии. Остров сейчас - это интересная культурная смесь Америки, Европы, Азии, Австралии и других мест. Иностранцы не только приезжают сюда отдыхать, но и часто начинают обустраивать на острове свою новую жизнь - открывать рестораны, магазины, спортзалы и строить другой бизнес. Путешествуя по Бали, Антон Птушкин успеет пообщаться с выходцами из самых разных частей мира и узнать, почему они решили жить именно на этом острове. Также Антон покажет, какое разнообразие кухни можно найти на острове, и где попробовать самые вкусные сырники.

Дешевизна жизни

Еще одной причиной, почему многие люди выбирают Бали, является относительная дешевизна жизни. В частности, это касается цен на жилье. Здесь можно снимать 2-этажные апартаменты с бассейном и тренажерным залом за 900 долларов в месяц. Или квартиру поменьше за 600 долларов, но со своей террасой для йоги и нереальным видом с балкона на океан. За все время на Бали путешественник успеет пожить в десятках отелей и побывать в гостях у разных людей, каждый раз удивляясь диапазону цен на жилье на острове.

Духовный центр

Город Убуд, куда также заедет Антон Птушкин, называют духовным центром острова. Он окружен тропическими лесами, рисовыми полями и террасами, среди которых расположились индуистские храмы и святилища. Убуд своей особой энергетикой притягивает самых разных людей, которые приезжают сюда заниматься йогой, духовными практиками, медитировать и искать вдохновение. Среди них - много известных артистов, актеров и музыкантов. Например, во время своей поездки Антону посчастливится увидеться с фронтменом украинской группы, который приехал на Бали в творческий отпуск.

Какие еще причины любви к острову вечного лета удастся найти Антону Птушкину, а также нереальные красоты балийских джунглей, озер, водопадов и вулканов в объективе путешественника

3 выпуск 2 сезона тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.