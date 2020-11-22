Большие выпуски с Антоном Птушкиным 2 сезон - Саудовская Аравия: смотреть онлайн 4 выпуск от 22.11.2020
22 ноября на TV.UA и на канале 1+1 зрители увидели 4 выпуск 2 сезона тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным.
Антон Птушкин рассказывает о нравах жителей консервативной Саудовской Аравии, показывает архитектуру и уникальные достопримечательности.
Для того, чтобы получить разрешение на съемку ушла масса времени и усилий, но я в конце концов прилетел сюда снимать и успел вернуться за неделю до закрытия границ.
4 выпуск 2 сезона тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.