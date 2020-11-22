Большие выпуски с Антоном Птушкиным 2 сезон - Саудовская Аравия: смотреть онлайн 4 выпуск от 22.11.2020

22 ноября 2020 10:54 Александр Кива
Большие выпуски с Антоном Птушкиным 2 сезон - Саудовская Аравия: смотреть онлайн 4 выпуск от 22.11.2020
Большие выпуски с Антоном Птушкиным 2 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск от 22.11.2020
пресс-служба

22 ноября на TV.UA и на канале 1+1 зрители увидели 4 выпуск 2 сезона тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным.

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Смотрите в 4 выпуске тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным: 

Антон Птушкин рассказывает о нравах жителей консервативной Саудовской Аравии, показывает архитектуру и уникальные достопримечательности. 

Для того, чтобы получить разрешение на съемку ушла масса времени и усилий, но я в конце концов прилетел сюда снимать и успел вернуться за неделю до закрытия границ.

4 выпуск 2 сезона тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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