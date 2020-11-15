Большие выпуски с Антоном Птушкиным 2 сезон: Швейцария - смотреть онлайн 2 выпуск от 08.11.2020

8 ноября на TV.UA и на канале 1+1 зрители увидели 2 выпуск 2 сезона тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным.

Антон Птушкин заедет в самые живописные уголки страны, исследует сказочные швейцарские деревушки, попытается изучить необычные местные законы “тишины” и покатается на швейцарском поезде.

Швейцария - удивительная страна, которая подарила миру мюсли, молочный шоколад, застежку на липучке, целлофан и знаменитый швейцарский нож. И стала известной благодаря Альпам, самым лучшим в мире часам и самым надежным банкам. Кроме этого, Швейцария славится и своими природными красотами - по всей ее территории расположились чистейшие озера, живописные горы, зеленые холмы, водопады и альпийские луга.

Учитывая то, что Швейцария удачно соединила в себе не только красивую природу, но и одну из самых устойчивых экономик в мире, ее часто называют идеальной страной для жизни. Так ли это на самом деле - Антон Птушкин попытается проверить в новой серии, изучив все необычные факты и законы жизни Швейцарии.

ТОП-5 самых необычных фактов о Швейцарии

Без суеты: страна умиротворенности и спокойствия

Особым впечатлением буквально с первых минут нахождения в Швейцарии у Антона Птушкина будет ощущение, что ты находишься в самой спокойной стране на планете. И это чувство не покидало путешественника все 9 дней, проведенных не только в уютных деревушках, но и в больших городах. Может показаться, что здесь живет очень мало людей, хотя население страны составляет 8,5 миллионов жителей. Как удастся узнать Антону, один из секретов такого спокойствия - очень размеренный темп жизни швейцарцев.

“Даже если тебе 25 лет, здесь ты не захочешь нестись куда-то, бронировать какие-то активности и спешить. Тебе хочется просто сесть на одну из лавочек, которые установлены здесь практически везде, и просидеть в таком положении целый день. Сидеть, смотреть на прекрасные долины и наслаждаться. Эта страна создана для спокойствия и умиротворения”, - поделится Антон в новом выпуске.

Уникальные законы «тишины»

Кроме размеренного темпа жизни швейцарцев, внутреннего умиротворения и отсутствия суеты, здесь есть еще один секрет, почему в стране царит атмосфера спокойствия. Это так называемые “законы тишины”, которые удивят жителей любой другой европейской страны.

Например, чтобы не мешать покою соседей, в выходные дни здесь запрещен покос травы, мойка машин с помощью аппаратов высокого давления и вообще все, что может создавать шум. А в некоторых местах запрещены и уличные музыканты. Швейцарцы даже создали книгу со всем сводом необычных правил - “Как жить в Швейцарии”. Она помогает приезжим адаптироваться к местным законам и не нарушать установленный устрой жизни. Среди самых странных правил в книге - здесь запрещено использовать туалет и душ после 10 вечера, чтобы не тревожить жизнь соседей. Антон Птушкин также пообщается с местными и узнает, какие еще необычные правила и устои действуют в Швейцарии.

Нейтралитет и безопасность

Полному спокойствию и ощущению безопасности здесь способствует даже политическое устройство. Так, в мире уже давно сложилось устойчивое представление о Швейцарии как о самой нейтральной стране. Швейцария, успешно дистанцируясь от всех политических блоков, даже не является членом Европейского союза и НАТО. А последним военным конфликтом, в котором участвовали швейцарцы, была война против Наполеона.

Швейцария - хорошо укрепленный бункер посреди Европы

Хотя правительство Швейцарии успешно дистанцируется от всевозможных конфликтов, это не значит, что они не готовы к военным действиям и вторжениям. Еще в 1963 году здесь был принят закон, по которому каждый гражданин должен быть обеспечен бомбоубежищем на случай ядерной войны. Тогда на всей территории были построены бомбоубежища, одно из которых до сих пор считается самым большим в Европе - оно может поместить 20 тысяч человек. Как заметит Антон Птушкин, бомбоубежища здесь можно встретить повсюду - даже на парковках и в супермаркетах. Именно поэтому Швейцарию часто называют хорошо укрепленным бункером среди Европы. Такому имиджу способствует ещё и то, что территория страны на юге и севере защищена горами.

Устойчивая экономика и самые высокие зарплаты

Политика нейтралитета и такие меры безопасности влияют также на экономическую составляющую. Именно поэтому здесь сложилась одна из самых устойчивых экономик в мире, а швейцарские банки считаются самыми надежными в мире.

Как отметит Антон Птушкин в новом выпуске, банков здесь больше, чем стоматологических кабинетов. И хранить швейцарцам в них действительно есть что. Зарплаты у местных жителей очень высокие. Швейцария находится на втором месте по уровню зарплат в мире. Средняя годовая зарплата здесь составляет 62,283 доллара - а это больше 5190 долларов в месяц.

Продолжая свое большое путешествие Швейцарией, Антон Птушкин также расскажет, почему она - страна мечты любого пенсионера, и кто из знаменитостей провел здесь свою счастливую старость. Кроме того, украинский путешественник также исследует местные пейзажи и покажет всю красоту природы, посмотрит на необычные локальные традиции, проедет самый длинный туннель в мире и узнает, как в Швейцарии делают сыр.

2 выпуск 2 сезона тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.