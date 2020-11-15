Большие выпуски с Антоном Птушкиным 2 сезон: Автомобильные путешествия по Европе - смотреть онлайн 1 выпуск от 01.11.2020

1 ноября на TV.UA и на канале 1+1 зрители увидели 1 выпуск 2 сезона тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным.

В первой серии нового сезона тревел-документалист Антон Птушкин отправится в длительное путешествие по Европе на автомобиле и покажет обзор сразу 7 стран в одном выпуске.

Антон Птушкин - фанат автомобильных путешествий, который проехал на автомобиле десятки стран.

“Автомобильные путешествия - это круто, потому что есть возможность самому выбирать маршрут, заезжать в места, в которых ты бы вряд ли побывал. И проехать за одну поездку сразу несколько стран. Ты можешь проснуться в Румынии, а уснуть в Болгарии, позавтракать в Албании, а пообедать в Черногории, встречать рассветы и закаты в совершенно разных локациях”, - рассказывает Антон перед началом путешествия в своем выпуске.

Во время своего необычного приключения на автомобиле Антон проедет 5 тысяч километров и покажет 7 европейских стран, в каждой из которых порекомендует зрителям интересным места для посещения.

Топ-5 самых впечатляющих мест в Европе - по рекомендации Антона Птушкина

Самая красивая дорога Трансфагараш

Многие туристы приезжают в Румынию для того, чтобы посмотреть на десятки местных старинных замков. Но во время своего автопутешествия Румынией Антон Птушкин покажет еще одно невероятное красивое место - Трансфагараш. Это трасса, которая проходит через румынские Карпаты, и которую считают самой красивой дорогой Европы.

Бузлуджа - "НЛО" Болгарии

Старейшая европейская страна Болгария знаменита своим черноморским побережьем. Но здесь есть и другое, в своем роде уникальное место в самом центре страны - необычный памятник Бузлуджа, прозванный в народе болгарским НЛО. Его строили в лучших традициях эпохи социализма за счет пожертвований болгар. Антон Птушкин заедет на автомобиле в это безлюдное место и покажет, как сегодня выглядит знаковый памятник, на который в свое время съезжались посмотреть все жители страны.

Крушево - самый высокогорный город Македонии

После Болгарии Антон Птушкин отправится смотреть на живописные места Северной Македонии. Кроме популярных туристических мест и столицы путешественник покажет и более уединенные места. Одной из таких нетуристических локаций станет город Крушево, который расположенный на высоте в 1350 метров над уровнем моря. Крушево считается самым высокогорным городом на территории Македонии, с чистейшим воздухом, узкими улицами и фактически полным отсутствием туристов.

Город тысячи окон в Албании

Страной-открытием во время путешествия для Антона Птушкина станет Албания. Хотя она и не пользуется большим спросом среди туристов, здесь также есть курортные города, пляжный отдых и красивые дороги вдоль побережья. Кроме того, путешественник заедет в небольшое поселение Берат, которое в народе прозвали как город тысячи окон. Антон не только расскажет, почему поселок получил такую славу, но и действительно покажет все окна с высоты птичьего полета.

Морские пейзажи Черногории

По словам Антона Птушкина, в Черногорию стоит ехать ради невероятных морских пейзажей. Здесь путешественник покажет древний город-крепость на берегу залива Котор, небольшой остров с кучей гостиниц, в которых отдыхали Мэрилин Монро, Клаудия Шиффер и Сильвестр Сталлоне, а также проедется на авто по горному серпантину.

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