Супермама 2 сезон: участницей реалити станет мама-экстрасенс Рубина Цыбульская
Сегодня, 24 ноября, в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей.
Героини реалити отправляются в гости к маме-экстрасенсу, участнице проектов «Битва экстрасенсов» и «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Рубине Цыбульской. Вместе с мужем Рубина воспитывает 12-летнего сына. Родители ни в чем не отказывают мальчику и пытаются создать все условия для его идеального будущего. В их семье почти нет запретов и жестких правил.
Я супермама, потому что я для своего ребенка ничего не жалею. Мне своему сыну сложно сказать «нет». Я хочу, чтобы мой ребенок рос счастливым, - рассказывает героиня.
Не страдает ли от этого дисциплина – готовы проверить участницы реалити и Дмитрий Карпачев. Смотрите сегодня, в 18:00 на СТБ!