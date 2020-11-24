Супермама 2 сезон: участницей реалити станет мама-экстрасенс Рубина Цыбульская

24 ноября 2020 14:00 Юлия Крутиева
Супермама 2 сезон: участницей реалити станет мама-экстрасенс Рубина Цыбульская
Супермама 2 сезон: участницей реалити станет мама-экстрасенс Рубина Цыбульская
пресс-служба

Сегодня, 24 ноября, в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей.

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Участницы отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев.

Героини реалити отправляются в гости к маме-экстрасенсу, участнице проектов «Битва экстрасенсов» и «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Рубине Цыбульской. Вместе с мужем Рубина воспитывает 12-летнего сына. Родители ни в чем не отказывают мальчику и пытаются создать все условия для его идеального будущего. В их семье почти нет запретов и жестких правил.

Я супермама, потому что я для своего ребенка ничего не жалею. Мне своему сыну сложно сказать «нет». Я хочу, чтобы мой ребенок рос счастливым, - рассказывает героиня.

Не страдает ли от этого дисциплина – готовы проверить участницы реалити и Дмитрий Карпачев. Смотрите сегодня, в 18:00 на СТБ! 

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