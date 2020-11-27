Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: пациентка теряет зрение из-за туши
В воскресенье в 21:15 в новом выпуске масштабного медицинского «Я соромлюсь свого тіла» на СТБ врачи продолжат бороться за здоровье украинцев.
Молодая женщина Евгения теряет зрение на одном глазу. Причиной стала ворсинка кисточки для туши, которая попала в глаз. Женя работает преподавателем в школе и за плохого зрения ей трудно выполнять свою работу. Кроме того, пока есть проблема с глазом, женщине нельзя рожать ребенка, о котором она так мечтает. Удастся ли нашим специалистам помочь ей?