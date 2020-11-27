Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: пациентка теряет зрение из-за туши

В воскресенье в 21:15 в новом выпуске масштабного медицинского «Я соромлюсь свого тіла» на СТБ врачи продолжат бороться за здоровье украинцев.

Людмиле Шупенюк обратится девушка, которая теряет зрение из-за туши.

Молодая женщина Евгения теряет зрение на одном глазу. Причиной стала ворсинка кисточки для туши, которая попала в глаз. Женя работает преподавателем в школе и за плохого зрения ей трудно выполнять свою работу. Кроме того, пока есть проблема с глазом, женщине нельзя рожать ребенка, о котором она так мечтает. Удастся ли нашим специалистам помочь ей?

Кроме того, Екатерина Безвершенко проведет масштабный эксперимент о фотостарении. Специально для этого команда закажет специальный девайс, благодаря которому можно увидеть влияние солнца на кожу. Как защититься от солнца - узнаем в 29 ноября в 21:15 на СТБ!