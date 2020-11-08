Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: на проект придет мужчина с "заячьей губой и волчьей пастью"

В воскресенье, 8 ноября, в 21:15 зрителей СТБ ждет новый выпуск масштабного медицинского проекта «Я соромлюсь свого тiла» 7 сезон.

На прием к Валерию Ославскому придет 42-летний мужчина, который ни разу не был у стоматолога из-за врождённого порока.

Родители Андрея оставили его в детском доме, потому что он родился с расщелиной губы и неба, которые еще называют “заячьей губой и волчьей пастью”. За всю жизнь он перенес немало операций, а встать на ноги ему помогли работники детдома. Сейчас Андрей работает на вертолетном заводе, а также руководит детским спелеологическом клубом. Но мужчине трудно есть и сложно говорить.

«Рот у меня полностью не открывается, а за 42 года я ни разу не был у стоматолога. Я не могу сделать зубы, потому что врачи не берутся мне помочь, говорят это невозможно», - признался пациент.

Из-за патологии Андрей часто терпел издевательства, но при этом мужчина сохранил добрую душу и веру в лучшее будущее. Больше всего он мечтает найти свою любовь и создать семью. Врачи «Я соромлюсь свого тіла 7 сезон» сделают все, чтобы помочь Андрею.

Людмила Шупенюк в одном из торговых центров столицы проведет эксперимент и поговорит с украинками на неудобную тему: «О чем могут рассказать выделения на женском белье». Что должна знать каждая женщина - увидим уже в это воскресенье на СТБ!