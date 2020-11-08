Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: на проект придет мужчина с "заячьей губой и волчьей пастью"

8 ноября 2020 13:15 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: на проект придет мужчина с
Заячья губа и волчья пасть: врачи «Я соромлюсь свого тіла» помогут мужчине с врожденным пороком
пресс-служба

В воскресенье, 8 ноября,  в 21:15 зрителей СТБ  ждет новый выпуск масштабного медицинского проекта «Я соромлюсь свого тiла» 7 сезон.

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На прием к Валерию Ославскому придет 42-летний мужчина, который ни разу не был у стоматолога из-за врождённого порока. 

Родители Андрея оставили его в детском доме, потому что он  родился с расщелиной губы и неба, которые еще называют “заячьей губой и волчьей пастью”. За всю жизнь он перенес немало операций, а встать на ноги ему помогли работники детдома. Сейчас Андрей работает на вертолетном заводе, а также руководит детским спелеологическом клубом. Но мужчине трудно есть и сложно говорить.

«Рот у меня полностью не открывается, а за 42 года я ни разу не был у стоматолога. Я не могу сделать зубы, потому что врачи не берутся мне помочь, говорят это невозможно», - признался пациент.

Из-за патологии Андрей часто терпел издевательства, но при этом мужчина сохранил добрую душу и веру в лучшее будущее. Больше всего он мечтает найти свою любовь и создать семью. Врачи «Я соромлюсь свого тіла 7 сезон» сделают все, чтобы помочь Андрею.

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Людмила Шупенюк в одном из торговых центров столицы проведет эксперимент  и поговорит с украинками на неудобную тему: «О чем могут рассказать выделения на женском белье». Что должна знать каждая женщина - увидим уже в это воскресенье на СТБ!

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