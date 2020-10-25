Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: на проект обратится героиня с ужасающими последствиями неудачной операции
25 октября выйдет новый выпуск проекта Я соромлюсь свого тіла 7 сезон.
Я соромлюсь свого тіла-7» на СТБ врачи поборются за здоровье 25-летней Инны Артюшенко, которая обратится с двумя серьезными диагнозами, из-за которых жизнь девушки просто невыносима.
На «Я соромлюсь свого тіла» от 25.10.2020 Инна придет в отчаянии. Еще в 13 лет девушку неудачно прооперировали, и с тех пор ее жизнь превратилась в ад – кома, три месяца страданий в больнице и еще семь операций!
«Еще 12 лет назад я попала в больницу с аппендицитом, хирурги зацепили и другие органы, из-за чего я была без сознания три месяца, потом заново училась ходить. А в последнее время я сижу на обезболивающих», – призналась Инна на приеме у Валерия Ославского.
Из-за болезни девушка не может устроиться на постоянную работу и буквально живет в нищете. Второй диагноз, который терзает сердце героини – бесплодие. Из-за этого Инну бросил любимый парень. Почему хирург сделает выводы, что операция в случае Инны слишком рискованна? Как условия поставит пациентке для того, чтобы она состоялась?