Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: на проект обратится героиня с ужасающими последствиями неудачной операции

25 октября выйдет новый выпуск проекта Я соромлюсь свого тіла 7 сезон.

Читайте такжеЯ соромлюсь свого тіла-7: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020) Я соромлюсь свого тіла-7» на СТБ врачи поборются за здоровье 25-летней Инны Артюшенко, которая обратится с двумя серьезными диагнозами, из-за которых жизнь девушки просто невыносима.

На «Я соромлюсь свого тіла» от 25.10.2020 Инна придет в отчаянии. Еще в 13 лет девушку неудачно прооперировали, и с тех пор ее жизнь превратилась в ад – кома, три месяца страданий в больнице и еще семь операций!

«Еще 12 лет назад я попала в больницу с аппендицитом, хирурги зацепили и другие органы, из-за чего я была без сознания три месяца, потом заново училась ходить. А в последнее время я сижу на обезболивающих», – призналась Инна на приеме у Валерия Ославского.

Из-за болезни девушка не может устроиться на постоянную работу и буквально живет в нищете. Второй диагноз, который терзает сердце героини – бесплодие. Из-за этого Инну бросил любимый парень. Почему хирург сделает выводы, что операция в случае Инны слишком рискованна? Как условия поставит пациентке для того, чтобы она состоялась?

А также зрителей ждет новый эксперимент от Екатерины Безвершенко. Речь пойдет о коварном клеще, который всегда охотится на свою добычу. Под его прицелом может оказаться каждый! В программе вы увидите невероятный финал истории девушки, которая обратилась на проект с 4-й стадией сколиоза. О сложнейшем пути к выздоровлению, мучительной реабилитации и совершенно новой жизни – узнаем 25 октября в 21:15 на СТБ!