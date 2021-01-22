Невероятная правда о звездах: Враги на миллион – кто из селебрити дружит только на камеру

22 января 2021 17:20 Юлия Крутиева
Невероятная правда о звездах: Враги на миллион – кто из селебрити дружит только на камеру
Невероятная правда о звездах: Враги на миллион – кто из селебрити дружит только на камеру
пресс-служба

В субботу, 23 января в 9:30 на СТБ, зрители увидят премьерный выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Звездная пара – Ольга Горбачева и Юрий Никитин – ответят на вопросы друг о друге и раскроют секреты своих личных отношений. Чего они не знали о своей половинке и чего вы не знали о них? Марк Дробот прокомментирует слухи о себе и расскажет, что из них правда, а что – нет.

Враги на миллион – кто из селебрити дружит только на камеру? Прогулка с Ириной Федишин: что нового о своей жизни расскажет артистка? Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ!

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