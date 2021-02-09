Таємниці ДНК 3 сезон: Героиня выпуска ищет сестру, которую ни разу не видела

9 февраля 2021 11:14 Александр Кива
Таємниці ДНК 3 сезон: Героиня выпуска ищет сестру, которую ни разу не видела
Таємниці ДНК 3 сезон: Героиня выпуска ищет сестру, которую ни разу не видела

9 февраля на СТБ выйдент новый выпуск шоу Таємниці ДНК 3 сезон

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Помощь проекта Таємниці ДНК 3 сезон от 09.02.2021 попросит 24-летняя Диана – девушка хочет найти свою сестру, в существовании которой даже не уверена.

В детстве маленькая Диана услышала от бабушки, что у ее мамы была еще одна дочь, которую она оставила в роддоме. Журналисты «Тайны ДНК» провели расследование длиной в полгода, чтобы узнать правду о возможной сестре Дианы.

«Это удивительная история, в которой соединились сразу три страны. Когда сердце подсказывает, ум подталкивает и ты веришь, несмотря ни на что. И твоя мечта сбывается! Люблю такие теплые истории, которые своим существованием дарят каждому из нас надежду!» – делится впечатлениями от истории ведущая проекта Татьяна Высоцкая.

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