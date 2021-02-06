Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 09.02.2021)

6 февраля 2021 17:51 Александр Кива
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 09.02.2021)

9 февраля на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 2 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

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Смотрите во 2 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

Помощь проекта попросит 24-летняя Диана – девушка хочет найти свою сестру, в существовании которой даже не уверенна. В детстве маленькая Диана услышала от бабушки, что у ее мамы была еще одна дочь, которую она оставила в родильном доме. Журналисты «Тайны ДНК» провели расследование длиной в полгода, чтобы узнать правду о возможной сестре Дианы.

2 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 09.02.2021 в 19:00 на СТБ и после эфира -  онлайн на нашем сайте tv.ua.

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