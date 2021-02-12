Невероятная правда о звездах: ревизия сумочки Гайтаны и интервью с Юрием Никитиным
В субботу, 13 февраля, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».
Слухи про Амадора Лопеса: что известный артист подтвердит о себе, а что – опровергнет? Сумочка Гайтаны: что певица всегда носит с собой, чем удивит журналиста проекта и зрителей?
Интервью с Юрием Никитиным: что интересного произошло в жизни продюсера и чем он готов поделиться со зрителями? Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ!