Невероятная правда о звездах: ревизия сумочки Гайтаны и интервью с Юрием Никитиным

Невероятная правда о звездах: ревизия сумочки Гайтаны и интервью с Юрием Никитиным

В субботу, 13 февраля, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева , подготовили актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Слухи про Амадора Лопеса: что известный артист подтвердит о себе, а что – опровергнет? Сумочка Гайтаны: что певица всегда носит с собой, чем удивит журналиста проекта и зрителей?

Интервью с Юрием Никитиным: что интересного произошло в жизни продюсера и чем он готов поделиться со зрителями? Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ!