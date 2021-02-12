Невероятная правда о звездах: ревизия сумочки Гайтаны и интервью с Юрием Никитиным

12 февраля 2021 23:10 Юлия Крутиева
Невероятная правда о звездах: ревизия сумочки Гайтаны и интервью с Юрием Никитиным
Невероятная правда о звездах: ревизия сумочки Гайтаны и интервью с Юрием Никитиным
пресс-служба

В субботу, 13 февраля, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Слухи про Амадора Лопеса: что известный артист подтвердит о себе, а что – опровергнет? Сумочка Гайтаны: что певица всегда носит с собой, чем удивит журналиста проекта и зрителей?

Интервью с Юрием Никитиным: что интересного произошло в жизни продюсера и чем он готов поделиться со зрителями? Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ!

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