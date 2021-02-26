Невероятная правда о звездах: эксклюзивный бекстейдж со съемок "Dizel Night" и слухи про Андрея Рыбака
В субботу, 27 февраля в 9:30 на СТБ, зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».
Как проходят съемки нового вечернего шоу «Dizel Night» от «Дизель Студио», у которого нет аналогов в Украине? Премьера состоится 6 марта на СТБ, но журналисты заглянули за кулисы и готовы показать зрителям все самое интересное первыми!
Смотрите новый выпуск проекта «Неймовірна правда про зірок» в субботу в 9:30 на телеканале СТБ!