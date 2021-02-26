Невероятная правда о звездах: эксклюзивный бекстейдж со съемок "Dizel Night" и слухи про Андрея Рыбака

Невероятная правда о звездах: бекстейдж со съемок "Dizel Night" и слухи про Андрея Рыбака

В субботу, 27 февраля в 9:30 на СТБ, зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Как проходят съемки нового вечернего шоу «Dizel Night» от «Дизель Студио», у которого нет аналогов в Украине? Премьера состоится 6 марта на СТБ, но журналисты заглянули за кулисы и готовы показать зрителям все самое интересное первыми!

Участник реалити «Холостячка», ведущий и комик Андрей Рыбак прокомментирует самые провокационные слухи о себе. Что окажется правдой, а что – ложью? Звездные дети: что сын Тамерлана и Алены Омаргалиевой расскажет о своих звездных родителях?

Смотрите новый выпуск проекта «Неймовірна правда про зірок» в субботу в 9:30 на телеканале СТБ!