Холостяк-11: новые правила от главного героя и знакомство с участницами

Уже сегодня, 5 марта в 19:00, телезрители СТБ увидят первый выпуск романтического реалити Холостяк-11, главным героем которого стал 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако.

Традиционно знакомство Холостяка с участницами пройдет в формате Первой вечеринки. Главный герой верит, что в реалити встретит свою любовь и сделает все возможное, чтобы не ошибиться в выборе! Его история начнется уже сегодня.

Накануне премьеры в видеоанонсах телеканал СТБ представил телезрителям первых участниц. Ими стали:

♦ амбициозная Анна. Девушка учится в Бостонском колледже, который стал номером 1 по версии Financial Times;

Я ищу сильного и ответственного мужчину, который позволит мне быть первой леди, – рассказывает о цели прихода на проект Анна.

♦ Опытная бизнес-леди, мама 15-летней дочки – Алла.

Я вообще девочка сильная. Но Холостяк такой хороший! – поделилась первым впечатлением от знакомства с главным героем участница.

♦ Бывшая супруга экс-руководителя Офиса Президента – Анна.

Моим бывшим мужем был Андрей Богдан. Он сделал мне предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно же, я сказала «да», – признается девушка.

Приоткрываем и другие подробности Первой вечеринки. После знакомства с главным героем участницы отправятся в зал, где их будут ждать диваны разных цветов. Возле каждого из них – размещены таблички с названиями человеческих качеств, которые важны Холостяку в его будущей избраннице. Девушкам нужно выбрать одно, которое наибольше ее описывает: «честная», «умная», «красивая» или «авантюрная». Но что будет дальше – никто из претенденток на сердце мужчины не ожидает...

Одной из интриг остается – какие правила проекта изменит новый Холостяк.

Михаил будет ломать стереотипы и менять правила. Причем делать это настолько филигранно и элегантно, что я задавался вопросом: «А что, так можно было?». С Первой вечеринки никто не будет ожидать, что придумал Михаил, как все будет происходить, и так весь сезон! А еще зрителей ждет очень много страсти... – поделился ведущий Григорий Решетник.

Не пропустите Первую вечеринку 11 сезона реалити «Холостяк» уже сегодня, 5 марта в 19:00, на СТБ!