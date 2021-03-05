Холостяк-11: новые правила от главного героя и знакомство с участницами

5 марта 2021 16:25 Юлия Крутиева
Холостяк-11: новые правила от главного героя и знакомство с участницами
Холостяк-11: новые правила от главного героя и знакомство с участницами
пресс-служба

Уже сегодня, 5 марта в 19:00, телезрители СТБ увидят первый выпуск романтического реалити Холостяк-11, главным героем которого стал 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако.

Читайте такжеМАСКА: появится новый участник и рассекретят сразу двух героев шоу
Традиционно знакомство Холостяка с участницами пройдет в формате Первой вечеринки. Главный герой верит, что в реалити встретит свою любовь и сделает все возможное, чтобы не ошибиться в выборе! Его история начнется уже сегодня.

Накануне премьеры в видеоанонсах телеканал СТБ представил телезрителям первых участниц. Ими стали:

♦ амбициозная Анна. Девушка учится в Бостонском колледже, который стал номером 1 по версии Financial Times;

Я ищу сильного и ответственного мужчину, который позволит мне быть первой леди, – рассказывает о цели прихода на проект Анна.

♦ Опытная бизнес-леди, мама 15-летней дочки – Алла.

Я вообще девочка сильная. Но Холостяк такой хороший! – поделилась первым впечатлением от знакомства с главным героем участница.

♦ Бывшая супруга экс-руководителя Офиса Президента – Анна.

Моим бывшим мужем был Андрей Богдан. Он сделал мне предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно же, я сказала «да», – признается девушка.

Читайте такжеАквамарин: канал Украина поздравит женщин с 8 марта премьерой 4-серийной мелодрамы
Приоткрываем и другие подробности Первой вечеринки. После знакомства с главным героем участницы отправятся в зал, где их будут ждать диваны разных цветов. Возле каждого из них – размещены таблички с названиями человеческих качеств, которые важны Холостяку в его будущей избраннице. Девушкам нужно выбрать одно, которое наибольше ее описывает: «честная», «умная», «красивая» или «авантюрная». Но что будет дальше – никто из претенденток на сердце мужчины не ожидает...

Одной из интриг остается – какие правила проекта изменит новый Холостяк.

Михаил будет ломать стереотипы и менять правила. Причем делать это настолько филигранно и элегантно, что я задавался вопросом: «А что, так можно было?». С Первой вечеринки никто не будет ожидать, что придумал Михаил, как все будет происходить, и так весь сезон! А еще зрителей ждет очень много страсти... – поделился ведущий Григорий Решетник.

Не пропустите Первую вечеринку 11 сезона реалити «Холостяк» уже сегодня, 5 марта в 19:00, на СТБ!

Облако тегов

СТБ Холостяк телешоу анонс телешоу 2021 Холостяк-11 Михаил Заливако

Материалы по теме

Один за всех: герои выпуска найдут свою сестру, которая пропала 16 лет назад и ее считали умершей
Анонсы на ТВ

Один за всех: герои выпуска найдут свою сестру, которая пропала 16 лет назад и ее считали умершей
Аквамарин: канал Украина поздравит женщин с 8 марта премьерой 4-серийной мелодрамы
Анонсы на ТВ

Аквамарин: канал Украина поздравит женщин с 8 марта премьерой 4-серийной мелодрамы
Рецепт кружевных блинов на Масленицу от актрисы Надежды Хильской
Еда и рецепты

Рецепт кружевных блинов на Масленицу от актрисы Надежды ХильскойЭксклюзив
МАСКА: появится новый участник и рассекретят сразу двух героев шоу
Новости

МАСКА: появится новый участник и рассекретят сразу двух героев шоу

Популярное на сайте

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва
МАСКА: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.02.2021

Популярное видео

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
Голос країни-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2021)
Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.02.2021)

Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK