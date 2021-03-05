Холостяк-11: новые правила от главного героя и знакомство с участницами
Уже сегодня, 5 марта в 19:00, телезрители СТБ увидят первый выпуск романтического реалити Холостяк-11, главным героем которого стал 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако.
Накануне премьеры в видеоанонсах телеканал СТБ представил телезрителям первых участниц. Ими стали:
♦ амбициозная Анна. Девушка учится в Бостонском колледже, который стал номером 1 по версии Financial Times;
Я ищу сильного и ответственного мужчину, который позволит мне быть первой леди, – рассказывает о цели прихода на проект Анна.
♦ Опытная бизнес-леди, мама 15-летней дочки – Алла.
Я вообще девочка сильная. Но Холостяк такой хороший! – поделилась первым впечатлением от знакомства с главным героем участница.
♦ Бывшая супруга экс-руководителя Офиса Президента – Анна.
Моим бывшим мужем был Андрей Богдан. Он сделал мне предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно же, я сказала «да», – признается девушка.
Одной из интриг остается – какие правила проекта изменит новый Холостяк.
Михаил будет ломать стереотипы и менять правила. Причем делать это настолько филигранно и элегантно, что я задавался вопросом: «А что, так можно было?». С Первой вечеринки никто не будет ожидать, что придумал Михаил, как все будет происходить, и так весь сезон! А еще зрителей ждет очень много страсти... – поделился ведущий Григорий Решетник.
Не пропустите Первую вечеринку 11 сезона реалити «Холостяк» уже сегодня, 5 марта в 19:00, на СТБ!