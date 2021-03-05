Невероятная правда о звездах: ревизия сумочки Аниты Луценко и прогулка с Алексеем Тригубенко

Невероятная правда о звездах: ревизия сумочки Аниты Луценко и прогулка с Алексеем Тригубенко

В субботу, 6 марта, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Сумочка Аниты Луценко: что селебрити всегда носит с собой, чем удивит журналиста проекта и зрителей? Эксклюзивные подробности и комментарии участников «Improv Live Show» на Новом канале: насколько сложна импровизация и какие тонкости создания жанра?

Интервью с финалистом реалити «Холостячка», бизнесменом Алексеем Тригубенко: что интересного произошло в жизни Леши после проекта и чем он готов поделиться со зрителями?

Смотрите программу Невероятная правда о звездах 2021 в субботу в 9:30 на телеканале СТБ!