Жена Григория Решетника похвасталась безупречной фигурой после третьих родов

1 марта 2021 13:25 Юлия Крутиева
Жена Григория Решетника похвасталась безупречной фигурой после третьих родов
Григорий Решетник с женой и сыном
instagram.com/kristina_reshetnik

Вот уже на протяжении трех месяцев Григорий Решетник и его супруга Кристина перебывают в статусе многодетной семьи.

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В конце ноября 2020 года Григорий Решетник и его супруга Кристина в третий раз стали родителями. Тогда на свет появился их третий сын, которого пара назвала Александром.

В своем малыше Кристина души не чает и вместе с любимым мужем старается уделять все свободное время не только крохе, но и своим старшим сыновьям. При этом женщина не забывает и о себе. 

Григорий Решетник с женой и детьми / instagram.com/kristina_reshetnik
Спустя три месяца после родов Кристина уже вернулась к занятиям спортом. Старания супруги ведущего самого романтического проекта Украины «Холостяк» не проходят зря.

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На минувших выходных Кристина опубликовала в Инстаграм фотографию из раздевалки спортивного зала, на которой показала, как она выглядит сейчас.

Активность Кристины позитивно сказывается на ее фигуре. Несмотря на то, что к спорту она вернулась достаточно недавно - выглядит мама троих детей просто превосходно.

Пообещала себе к весне вернуться в спорт и таки сделала это, - пишет в комментариях под фото жена Григория Решетника. - Горжусь собой, потому что между плаванием детей у меня было 40 минут свободного времени, которые хотелось провести по-другому, но лень свою таки поборола. Потому что после 3 месяцев, после 3 родов, тело просто требует возвращения к предыдущей форме.

Жена Григорий Решетника Кристина / instagram.com/kristina_reshetnik
Напомним, 

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