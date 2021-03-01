Жена Григория Решетника похвасталась безупречной фигурой после третьих родов
Вот уже на протяжении трех месяцев Григорий Решетник и его супруга Кристина перебывают в статусе многодетной семьи.
В своем малыше Кристина души не чает и вместе с любимым мужем старается уделять все свободное время не только крохе, но и своим старшим сыновьям. При этом женщина не забывает и о себе.
Активность Кристины позитивно сказывается на ее фигуре. Несмотря на то, что к спорту она вернулась достаточно недавно - выглядит мама троих детей просто превосходно.
Пообещала себе к весне вернуться в спорт и таки сделала это, - пишет в комментариях под фото жена Григория Решетника. - Горжусь собой, потому что между плаванием детей у меня было 40 минут свободного времени, которые хотелось провести по-другому, но лень свою таки поборола. Потому что после 3 месяцев, после 3 родов, тело просто требует возвращения к предыдущей форме.