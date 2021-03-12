Невероятная правда о звездах: звездные измены – кто из селебрити давал второй шанс своим половинкам?

12 марта 2021 21:20 Юлия Крутиева
Невероятная правда о звездах: звездные измены – кто из селебрити давал второй шанс своим половинкам?
Невероятная правда о звездах: звездные измены – кто из селебрити давал второй шанс своим половинкам?
пресс-служба

В субботу, 13 марта, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Павел Зибров даст откровенное интервью журналистам проекта и поделится последними новостями своей жизни. Что расскажет легендарный артист и как ответит на провокационные вопросы?

Звездные измены: кто из селебрити давал второй шанс своим половинкам? Самые интересные подробности интервью одной из наиболее обсуждаемых пар мира, принца Гарри и Меган Маркл, известной телеведущей Опре Уинфри.

Смотрите «Неймовірна правда про зірок» в субботу в 9:30 на телеканале СТБ! 

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