Невероятная правда о звездах: звездные измены – кто из селебрити давал второй шанс своим половинкам?

Невероятная правда о звездах: звездные измены – кто из селебрити давал второй шанс своим половинкам?

В субботу, 13 марта, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Павел Зибров даст откровенное интервью журналистам проекта и поделится последними новостями своей жизни. Что расскажет легендарный артист и как ответит на провокационные вопросы?

Звездные измены: кто из селебрити давал второй шанс своим половинкам? Самые интересные подробности интервью одной из наиболее обсуждаемых пар мира, принца Гарри и Меган Маркл, известной телеведущей Опре Уинфри.

Смотрите «Неймовірна правда про зірок» в субботу в 9:30 на телеканале СТБ!