МастерШеф. Профессионалы-3: Иракли Макацария, Макс Михайлюк и Ксения Мишина – будут готовить блюда высокой кухни

12 марта 2021 20:28 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-3: Иракли Макацария, Макс Михайлюк и Ксения Мишина – будут готовить блюда высокой кухни

Знаменитости частые гости на проекте «МастерШеф», но лишь единицы приходят на эту кухню не в роли дегустаторов!

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13 марта в новом выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 на СТБ звезды проектов «Холостяк» и «Холостячка” –  Иракли Макацария, Макс Михайлюк и Ксения Мишина – будут готовить блюда высокой кухни за 20 минут.

На кухню «МастерШеф. Профессионалы»-3 впервые придут звезды проектов «Холостяк» и «Холостячка»! Им предстоит повторить хиты из трех любимых ресторанов Эктора Хименеса-Браво в Великобритании. По условиям конкурса, участники должны подготовить для гостей конструктор с заготовками и простую инструкцию, чтобы селебрити могли воссоздать блюда всего за 20 минут!

Вы должны развенчать миф про то, что непрофессионал никогда не сможет приготовить блюдо высокой кухни. Мы оценим вашу работу по нескольким критериям: приближенность к оригиналу, доступность инструкции и легкость ее использования, а вердикт вынесут сами звезды, – объявят судьи.

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По правилам, все ингредиенты не могут быть полностью готовым, поэтому каждый этап приготовления должны выполнять селебрити. Смогут ли профи убедить гостей в том, что кулинария не всегда изнурительная работа, но и интересное приключение – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!

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