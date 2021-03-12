МастерШеф. Профессионалы-3: Иракли Макацария, Макс Михайлюк и Ксения Мишина – будут готовить блюда высокой кухни
Знаменитости частые гости на проекте «МастерШеф», но лишь единицы приходят на эту кухню не в роли дегустаторов!
На кухню «МастерШеф. Профессионалы»-3 впервые придут звезды проектов «Холостяк» и «Холостячка»! Им предстоит повторить хиты из трех любимых ресторанов Эктора Хименеса-Браво в Великобритании. По условиям конкурса, участники должны подготовить для гостей конструктор с заготовками и простую инструкцию, чтобы селебрити могли воссоздать блюда всего за 20 минут!
Вы должны развенчать миф про то, что непрофессионал никогда не сможет приготовить блюдо высокой кухни. Мы оценим вашу работу по нескольким критериям: приближенность к оригиналу, доступность инструкции и легкость ее использования, а вердикт вынесут сами звезды, – объявят судьи.