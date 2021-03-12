Бэтмен и Робин: супергерои прошлого века
“Бэтмен и Робин” – популярный супергеройский фильм от режиссера Джоела Шуммахера.
Согласно сюжету городу Готэм вновь угрожает опасность. На этот раз возмутителями спокойствия выступают Мистер Фриз (который замораживает все вокруг) и его напарница Ядовитый Плющ. Защитить горожан могут только Бэтмен и Робин, но между друзьями возникает непонимание...
Отдельно стоит сказать о потрясающем актерском составе. Джордж Клуни, Арнольд Шварценеггер, Ума Турман – и это далеко не все звезды, собранные в этом боевике.
Смотрите фильм “Бэтмен и Робин” в воскресенье, в 19:30, на канале НЛО TV!