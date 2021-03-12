Бэтмен и Робин: супергерои прошлого века

“Бэтмен и Робин” – популярный супергеройский фильм от режиссера Джоела Шуммахера.

Фильм известен тем, что роль главного супергероя здесь сыграл никто иной как Джордж Клуни . А одного из главных злодеев сыграл Арнольд Шварценеггер.

Согласно сюжету городу Готэм вновь угрожает опасность. На этот раз возмутителями спокойствия выступают Мистер Фриз (который замораживает все вокруг) и его напарница Ядовитый Плющ. Защитить горожан могут только Бэтмен и Робин, но между друзьями возникает непонимание...

“Бэтмен и Робин” – это фильм 1997 года, но здесь достаточно качественная компьютерная графика (даже по современным меркам). Сюжет и хорошо продуманные диалоги тоже не могут не привлекать внимания. А концовка фильма – это место, где сентиментальный зритель может даже расплакаться.

Отдельно стоит сказать о потрясающем актерском составе. Джордж Клуни, Арнольд Шварценеггер, Ума Турман – и это далеко не все звезды, собранные в этом боевике.

Смотрите фильм “Бэтмен и Робин” в воскресенье, в 19:30, на канале НЛО TV!