Бэтмен и Робин: супергерои прошлого века

Эксклюзив 12 марта 2021 18:55 Юлия Крутиева
Бэтмен и Робин: супергерои прошлого века
Бетмен и Робин: супергерои прошлого века
пресс-служба

“Бэтмен и Робин” – популярный супергеройский фильм от режиссера Джоела Шуммахера.

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Фильм известен тем, что роль главного супергероя здесь сыграл никто иной как Джордж Клуни. А одного из главных злодеев сыграл Арнольд Шварценеггер.

Согласно сюжету городу Готэм вновь угрожает опасность. На этот раз возмутителями спокойствия выступают Мистер Фриз (который замораживает все вокруг) и его напарница Ядовитый Плющ. Защитить горожан могут только Бэтмен и Робин, но между друзьями возникает непонимание...

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“Бэтмен и Робин” – это фильм 1997 года, но здесь достаточно качественная компьютерная графика (даже по современным меркам). Сюжет и хорошо продуманные диалоги тоже не могут не привлекать внимания. А концовка фильма – это место, где сентиментальный зритель может даже расплакаться.

Отдельно стоит сказать о потрясающем актерском составе. Джордж Клуни, Арнольд Шварценеггер, Ума Турман – и это далеко не все звезды, собранные в этом боевике.

Смотрите фильм “Бэтмен и Робин” в воскресенье, в 19:30, на канале НЛО TV!

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