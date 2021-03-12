Холостяк-11: девушки узнают о существовании двух домов, а Михаил услышит шокирующее признание
Во 2 выпуске романтического реалити СТБ «Холостяк» состоятся первые свидания сезона! Холостяк Михаил Заливако пригласит на встречу сразу трех претенденток на свое сердце.
Я уверен, что сегодня будет непредсказуемое свидание, потому что я пригласил абсолютно разных девушек. Надеюсь, каждой удастся открыться немного больше, – поделился мыслями Холостяк.
Кроме того, участницам станет известно о существовании двух домов! Как воспримут девушки эту информацию? И как далеко зайдут они, чтобы остаться в проекте?
Раскрытие тайн ждет и самого Холостяка. Ведь бывшая порноактриса Настя решит во всем признаться мужчине. Сможет ли Михаил закрыть глаза на прошлое девушки?
Невероятные повороты событий уже на второй неделе реалити «Холостяк»! Это нельзя пропустить! Включайте телеканал СТБ сегодня, 12 марта, в 19:00!