Холостяк-11: девушки узнают о существовании двух домов, а Михаил услышит шокирующее признание

12 марта 2021 15:10 Юлия Крутиева
Холостяк-11: девушки узнают о существовании двух домов, а Михаил услышит шокирующее признание
Холостяк 11 сезон Михаил Заливако
пресс-служба канала СТБ

Во 2 выпуске романтического реалити СТБ «Холостяк» состоятся первые свидания сезона! Холостяк Михаил Заливако пригласит на встречу сразу трех претенденток на свое сердце.

Читайте такжеМакс Михайлюк и Дарья Хлистун рассекретили редкое имя будущей дочери
Зрители в предвкушении второго выпуска! Главный герой Михаил Заливако начнет неделю с группового свидания. Мужчина отправится изучать столицу вместе с девушками, которые попробуют покорить его своими знаниями в архитектуре и истории. Путешествие по Киеву состоится на большом экскурсионном автобусе, который будет только в их распоряжении.

Я уверен, что сегодня будет непредсказуемое свидание, потому что я пригласил абсолютно разных девушек. Надеюсь, каждой удастся открыться немного больше, – поделился мыслями Холостяк.

Михаил Заливако / пресс-служба

Читайте такжеАндрей Джеджула рассказал об отношениях с женой Юлией после рождения дочери
Также на этой неделе одной из участниц посчастливится пойти с Холостяком на индивидуальное свидание. Перед романтическим вечером пара отправится за нарядом для девушки. А после – спутницу Холостяка ждет необычный сюрприз. Вместе с Михаилом они изготовят уникальные кольца друг для друга!

Кроме того, участницам станет известно о существовании двух домов! Как воспримут девушки эту информацию? И как далеко зайдут они, чтобы остаться в проекте?

Раскрытие тайн ждет и самого Холостяка. Ведь бывшая порноактриса Настя решит во всем признаться мужчине. Сможет ли Михаил закрыть глаза на прошлое девушки?

Холостяк-11: Участница Настя / пресс-служба

Невероятные повороты событий уже на второй неделе реалити «Холостяк»! Это нельзя пропустить! Включайте телеканал СТБ сегодня, 12 марта, в 19:00!

Облако тегов

СТБ Холостяк телешоу анонс телешоу 2021 Холостяк-11 Михаил Заливако

Материалы по теме

МАСКА: у Андрея Данилко развился комплекс неполноценности из-за участника шоу
Новости

МАСКА: у Андрея Данилко развился комплекс неполноценности из-за участника шоу
Від пацанки до панянки-5: участницы спасли новую ученицу Школы леди из 4-метровой ямы
Новости

Від пацанки до панянки-5: участницы спасли новую ученицу Школы леди из 4-метровой ямы
Глоба назвал баловней судьбы в марте
Гороскопы

Глоба назвал баловней судьбы в марте
Масленица 2021: рецепт блинов с сыром и зеленью от актрисы Анастасии Иванюк
Еда и рецепты

Масленица 2021: рецепт блинов с сыром и зеленью от актрисы Анастасии ИванюкЭксклюзив

Популярное на сайте

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK