Холостяк-11: девушки узнают о существовании двух домов, а Михаил услышит шокирующее признание

Во 2 выпуске романтического реалити СТБ «Холостяк» состоятся первые свидания сезона! Холостяк Михаил Заливако пригласит на встречу сразу трех претенденток на свое сердце.

Зрители в предвкушении второго выпуска! Главный герой Михаил Заливако начнет неделю с группового свидания. Мужчина отправится изучать столицу вместе с девушками, которые попробуют покорить его своими знаниями в архитектуре и истории. Путешествие по Киеву состоится на большом экскурсионном автобусе, который будет только в их распоряжении.

Я уверен, что сегодня будет непредсказуемое свидание, потому что я пригласил абсолютно разных девушек. Надеюсь, каждой удастся открыться немного больше, – поделился мыслями Холостяк.

Михаил Заливако / пресс-служба

Также на этой неделе одной из участниц посчастливится пойти с Холостяком на индивидуальное свидание. Перед романтическим вечером пара отправится за нарядом для девушки. А после – спутницу Холостяка ждет необычный сюрприз. Вместе с Михаилом они изготовят уникальные кольца друг для друга!

Кроме того, участницам станет известно о существовании двух домов! Как воспримут девушки эту информацию? И как далеко зайдут они, чтобы остаться в проекте?

Раскрытие тайн ждет и самого Холостяка. Ведь бывшая порноактриса Настя решит во всем признаться мужчине. Сможет ли Михаил закрыть глаза на прошлое девушки?

Холостяк-11: Участница Настя / пресс-служба

Невероятные повороты событий уже на второй неделе реалити «Холостяк»! Это нельзя пропустить! Включайте телеканал СТБ сегодня, 12 марта, в 19:00!