Говорит Украина: в ток-шоу будут расследовать загадочную смерть строителя в Херсонской области

Говорит Украина: в ток-шоу будут расследовать загадочную смерть строителя в Херсонской области

В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорит Украина» с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале «Украина» в пятницу, 19 марта, станут известны подробности загадочной смерти мужчины.

Супруга местного строителя уже собиралась ложиться спать, как ее напугал ночной стук в дверь. Женщина увидела знакомого, который уверял, что ее супруг выпал из окна. Ирина была в шоке, ведь ее любимый просто вышел во двор покурить, а его тело нашли в чужих мужских шортах у соседнего дома. Как тело супруга Ирины оказалось под соседним домом? Почему он был в чужих шортах? Какими были его последние слова, станет известно в студии.

Ирина с супругом Виталием жили вместе 18 лет, пара воспитывала 11-летнюю дочь. Мужчина часто бывал с друзьями, никогда не отказывал в помощи. Супруга к этому с пониманием относилась и никогда не контролировала мужа - куда он пошел и что делает. В тот трагический вечер Ирина ничего не заподозрила, Виталий сказал, что идет покурить.

«Такое и раньше было, что он мог не спать и выйти покурить на улицу. Тем более - вышел он просто в семейных трусах. Мне так больно, что сердце мое в тот раз ничего не подсказало...Я и представить не могла, что все может закончиться смертью....», - рассказала на канале «Украина» супруга Виталия.

Ирину разбудил стук в дверь около 03.00 ночи. Знакомый ее супруга сказал, что тот выпал из окна общежития. Женщина побежала туда, увидела своего супруга в скорой и уехала с ним в больницу. Но Виталия не спасли. Врачи сказали, что он умер от болевого шока и травм несовместимых с жизнью.

«В судебно-медицинской экспертизе указано только причину смерти - от множественных переломов костей скелета. Но! Кроме признаков падения на теле моего супруга было много синяков и других повреждений. Например, перелом нижней и верхней челюсти. Различные травмы с разных сторон - перелом правой локтевой кости и левого бедра. А еще ссадины и рваные раны на лице. Но почему это все указано, что он получил такие травмы от падения? Я убеждена, что моего супруга избили тогда», - говорит супруга покойного.

Мужчина, который нашел Виталия сразу после падения, говорит, что последние слова погибшего были о том, что он «выпал из маршрутки». Журналисты выяснили, что на самом деле имел в виду пострадавший.

«Кем бы ни был человек, какой бы образ жизни он не вел, если он умер - то нужно всегда выяснить, почему и кто причастен? Если это убийство - убийца должен отвечать по закону! А если это не убийство - подозрения и слухи должны быть опровергнуты», - убежден ведущий ток-шоу «Говорит Украина» Алексей Суханов.

Что узнали журналисты «Говорить Україна» в ходе собственного расследования? Кого подозревает супруга погибшего, и что покажет тест на детекторе лжи - станет известно на канале «Украина».

Смотрите ток-шоу «Говорит Украина» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!