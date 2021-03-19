МастерШеф.Профессионалы-3: кто сможет приготовить три блюда, и при этом не запачкать одежду

МастерШеф.Профессионалы-3: кто сможет приготовить три блюда, и при этом не запачкать одежду

20 марта на телеканале СТБ и на сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск кулинарного проекта МастерШеф.Профессионалы-3.

Судьи «МастерШеф.Профессионалы-3» на СТБ – Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский – всегда настаивали, что чистота и стерильность – самое важное на кухне. В новом выпуске они проверят, смогут ли профи не оставить ни единого пятна, приготовив три сложных блюда.

Кто как не настоящий профессионал может разрушить стереотипы. В том числе, что невозможно нафаршировать рыбу или приготовить шоколадный торт, не испачкавшись. Участники получат специальную лакмусовую одежду, чтобы доказать – они истинные виртуозы своего дела.

Ваше задание сегодня приготовить три блюда, и при этом не запачкать одежду. Это крайне важно, потому что пара, которая поставит наибольшее количество пятен сразу получит черный фартук, без дегустации. Мы выбрали такие блюда, которые под силу только настоящему профессионалы, – объявят судьи.

Блэк пудинг, фаршированная рыба и торт «Захер» не оставит шанса закончить конкурс в белоснежных фартуках ни единому участнику. Кто же окажется чистюлей, а чьи блюда судьи даже не будут пробовать – узнаем завтра на СТБ!