Один за всех: 7-летняя девочка страдает от сексуального насилия со стороны родного отца и его брата

21 марта в 20:00 в новом выпуске остросоциального проекта "Один за всех" эксперты и ведущий в студии столкнутся со скандальной историей вокруг 7-летней девочки Кристины.

В программу "Один за всех" обратились Анатолий и Наталья Власенко с Полтавщины с просьбой помочь их соседской девочке – семилетней Кристинке. Несколько недель назад она решилась рассказать им страшную тайну – на протяжении последнего года ее насилуют родной отец и его брат.

В тот же день супруги оставили девочку у себя и не отпускали ее обратно к родителям. Ведь знали, что мама Кристины не сможет ее защитить. 35-летняя Алла и сама несколько лет страдает от издевательств мужа Ивана – у женщины с детства задержка в развитии.

Мать ее бы не защитила. Она с детства признана недееспособной. Иван – опекун девочки и, видимо поэтому он и пользуется Кристинкой. Если мама и заговорит на эту грязную тему, ей никто не поверит, – рассказали проекту Наталья и Анатолий.

На следующий день после признания девочки соседи вызвали полицию – отца Ивана и его брата Николая сразу забрали на допрос. Но через пару часов их отпустили из-за недостатка доказательств. Мужчины утверждают, что соседи их оклеветали и подговорили на это Кристинку. Ведь сами они не могут иметь детей и таким образом хотят забрать девочку под свою опеку.

Это все такое вранье! Мои соседи: Анатолий и Наталья бездетные! Вот и хотят меня отправить в тюрьму, мою жену в дурку и оформить опеку над Кристиной. Но я этого не позволю! – рассказала журналистам проекта отец Иван.

Напомню, за посягательство на половую неприкосновенность, покушение на изнасилование или развращение малолетних предусмотрено до 10 лет тюрьмы. Наказание за вышеперечисленные преступления прописаны в статьях Уголовного кодекса Украины: 152, 153 и 156. И если кто-то из этих мужчин, или оба, будут виновны в одном из этих преступлений, они будут наказаны по всей строгости закона с помощью проекта – это я гарантирую, – прокомментировал выпуск ведущий Сергей Костыра.

В студии «Один за всех» эксперты и ведущий Сергей Костыра разберутся, от жестокости кого на самом деле страдал ребенок. Хотят ли соседи и вправду забрать девочку под свою опеку? Как Кристинке живется в родной семье? И почему она жила в собачьей будке? Правда девочки изменит весь ход журналистского расследования проекта.

Выпуск смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.