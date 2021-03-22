Говорит Украина поможет девушке, красоту которой уничтожили кислотой - видео
В эксклюзивном выпуске ток-шоу Говорит Украина, который зрители увидят на телеканале «Украина» в понедельник, 22 марта, станут известны подробности шокирующей истории, которая случилась с 18-летней Юлией.
Перед нападением Юлия начала получать сообщения, поступавшие ей каждый вечер с угрозами. Юля рассказала об этом родителям, а они сообщили правоохранительным органам. Полиция ничего не сделала. Позже родителям Юли подожгли сарай, в котором был скот, животные чудом не погибли. Но на этом угрозы не остановились. Потом кто-то ночью, пока все спали, поджег дом, а возгорание началось именно с той комнаты, где спали родители Юлии. Она как раз в то время была на учебе в городе, поэтому, испуганная поехала домой. Впоследствии Юлии пришла записка, в которой были угрозы и приказ прийти в два часа ночи на безлюдное поле, к электрическим столбам. Также в записке было предупреждение, чтобы девушка никому об этом не говорила, иначе ее мать, отца и младшего брата убьют. Юлия никого не предупредив, рискуя своей жизнью, решила выполнить все эти указания и пошла на поле, где ее облили серной кислотой.
Страшные ожоги, долгая реабилитация, сломанная психика и затяжная депрессия. К сожалению, после этой истории девушка уже не смогла вернуться к учебе. Реабилитация длилась почти год. У нее были химические ожоги головы, лица, правого глаза, шеи, грудной клетки, правого плечевого сустава, левого бедра и левой голени, правого бедра, и все это сопровождалось сильным физическим страданием и невыносимой болью.
«Уже два года прошло после этих событий, Юля держится. Но ее комплексы мешают ей самой в общении. Она даже сейчас в социальных сетях выставляет фото, которые были сделаны до трагедии. Она стесняется себя, общается только в виртуальном пространстве. Юлия заботится обо всех, и сейчас единственная, кто зарабатывает деньги в семье и дает их своим родным, брату, матери и отцу», - рассказала бабушка девушки на канале «Украина».
По словам женщины, внучка боится, что тот, кто с ней так поступил, может вернуться, чтобы закончить свое дело и убить ее, ведь полиция до сих пор не нашла виновного.
Смотрите ток-шоу «Говорит Украина» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!