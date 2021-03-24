Говорит Украина: женщина, которую обвиняют в убийстве ее новорожденных детей, впервые расскажет об ужасном поступке
В эксклюзивном выпуске ток-шоу Говорить Україна с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на канале Украина 24 марта, станут известны подробности жуткой трагедии, которая случилась в Житомирской обл.
Первой тревогу забила соседка. Женщина заметила, что Татьяна была беременна, но через некоторое время детей у нее так и не появились. Односельчане заволновались и вызвали полицию. Когда правоохранители приехали к дому Татьяны, сделала страшную находку - тела двух новорожденных в бочке от капусты. В тот день стало известно, что на поздних сроках беременности, чтобы избавиться от детей, женщина сделала себе укол в живот, чем вызвала роды.
Если человек совершил преступление, он должен нести наказание по справедливости. Дети - это ответственность, а не игрушка. Обращайте внимание на свое окружение, говорите и спрашивайте. Ваше неравнодушие, может уберечь кому-то жизнь, - призвал ведущий ток-шоу Алексей Суханов.
Впервые в студии женщина объяснит, что толкнуло ее на бесчеловечный шаг и заслуживает ли она наказание - установит детектор.
Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!