Говорит Украина: женщина, которую обвиняют в убийстве ее новорожденных детей, впервые расскажет об ужасном поступке

В эксклюзивном выпуске ток-шоу Говорить Україна с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на канале Украина 24 марта, станут известны подробности жуткой трагедии, которая случилась в Житомирской обл.

В деревянной бочке из-под капусты полицейские обнаружили черные пакеты, а в них мертвые тела новорожденных двойняшек. Как оказалось, родила детей 31-летняя жительница села Татьяна, и это не первая ее двойня. Люди до сих пор не могут оправиться от ужаса. Однако больше всего их возмущает то, что мать младенцев полиция отпустила на волю. Где другие дети роженицы, и что скажет ее муж о трагедии, станет известно в студии.

Первой тревогу забила соседка. Женщина заметила, что Татьяна была беременна, но через некоторое время детей у нее так и не появились. Односельчане заволновались и вызвали полицию. Когда правоохранители приехали к дому Татьяны, сделала страшную находку - тела двух новорожденных в бочке от капусты. В тот день стало известно, что на поздних сроках беременности, чтобы избавиться от детей, женщина сделала себе укол в живот, чем вызвала роды.

Впоследствии выяснилось, что у Татьяны есть еще 5 детей от первого брака, но ее лишили материнских прав. Отец сам воспитывает детей. Первого ребенка Татьяна родила в 2008 году. Младшему ребенку сейчас 4 года, а старшему - 13 лет. Журналисты «Говорить Україна» узнали больше подробностей о прошлом женщины, мнение экспертов, можно ли было спасти младенцев, если бы Татьяна обратилась к врачу и какую ответственность она может понести за содеянное.

Если человек совершил преступление, он должен нести наказание по справедливости. Дети - это ответственность, а не игрушка. Обращайте внимание на свое окружение, говорите и спрашивайте. Ваше неравнодушие, может уберечь кому-то жизнь, - призвал ведущий ток-шоу Алексей Суханов.

Впервые в студии женщина объяснит, что толкнуло ее на бесчеловечный шаг и заслуживает ли она наказание - установит детектор.

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!