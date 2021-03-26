Холостяк-11: объединение двух домов, грандиозный бал и шокирующие подробности об участнице

26 марта 2021 13:53 Юлия Туренко
Холостяк-11: объединение двух домов, грандиозный бал и шокирующие подробности об участнице
Холостяк-11: объединение двух домов, грандиозный бал и шокирующие подробности об участнице
пресс-служба

Сегодня, 26 марта, в 19:00 на СТБ выйдет четвертый выпуск 11 сезона романтического реалити «Холостяк».

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Девушки еще не успели свыкнуться с информацией, что существует два дома, как главный герой объединит их! Теперь участницам предстоит приспособиться к новым условиям! Начинается настоящая борьба за место под солнцем. Кто же примет кардинальные меры, чтобы соблазнить Холостяка?

Сегодняшний выпуск будет полон неожиданных событий, о которых зрители даже не догадываются! Девушки из Дома в лесу переедут в Дом на озере. И отныне соперницы будут жить там вместе.

Предстоящая неделя на проекте будет посвящена разным эпохам. Вместе с Холостяком девушки отправятся в путешествие во времени!

Одна из претенденток на сердце Михаила окунется в детство, вспомнив 90-е. Ролики, автоматы, батуты и разные вкусности – все это навеет на пару чувство ностальгии...

Это эпоха детства – она же самая веселая! Мне бы хотелось вспомнить и воссоздать ее. Детские развлечения вызывают очень яркие и теплые воспоминания. Я только сейчас понимаю, как круто было тогда, когда ты ничего не делал, ходил гулял, катался и балдел, – улыбаясь, делится Холостяк.

Еще одно свидание – групповое. И посвящено оно 20-м годам, бутлегерству. Михаил вместе с тремя спутницами отправится на закрытую вечеринку…

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Кроме того, одну из девушек ждет необычное свидание в новых реалиях, в условиях пандемии. Каким оно будет?

А в конце недели Михаил Заливако готовит для девушек бал, в ходе которого участницы станцуют вальс. Им предстоит преобразиться в соответствующие образы и выучить главные правила поведения на мероприятии. Однако некоторые пункты будут-таки нарушены…

О ком из девушек главный герой узнает шокирующие подробности? Кто пойдет на крайние меры соблазнения? Неужели кто-то начнет проявлять внимание не к Холостяку? И с кем попрощается Михаил на 4 неделе проекта?

Смотрите романтическое реалити «Холостяк» сегодня, 26 марта в 19:00, на СТБ.

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