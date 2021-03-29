Говорит Украина: ток-шоу будет спасать 2-летнего мальчика, который стал заложником своей семьи

29 марта 2021 11:40 Юлия Туренко
Говорит Украина: ток-шоу будет спасать 2-летнего мальчика, который стал заложником своей семьи
Говорит Украина: ток-шоу будет спасать 2-летнего мальчика, который стал заложником своей семьи
пресс-служба

В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале «Украина» в понедельник, 29 марта, раскроются подробности жизни двухлетнего Миши.

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Его отец Валерий обратился в ток-шоу. По словам мужчины, мальчику нужна медицинская помощь, но семья не имеет средств. Валерий с грустью смотрит на других детей, которые бегают и играют, ведь его сын в два года выглядит, как младенец, а пол тела - онемело. Врачи якобы не ставят точный диагноз ребенку, а единственное чем отец может помочь Мише - это массажи. Какие тайны прошлого скрывает семья Миши? Почему двухлетний ребенок остался на уровне развития младенца? И кому может быть выгодно его не лечить, станет известно в студии.

Валерий воспитывает Мишу с мамой мальчика, Надеждой. Хотя мужчина отмечает, что берется за любую работу ради помощи сыну, односельчане имеют другое мнение.

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По словам соседки, семья поселилась в их селе всего месяц назад и маленький Миша им нужен для попрошайничества. Надежда и Валерий нигде не работают. Целыми днями ходят по холоду с раскрытым Мишей в коляске. Поздно вечером или ночью родители идут с ребенком под церковь, чтобы за счет мальчика им давали люди еду, деньги и одежду. Родители не курят и не злоупотребляют алкоголем, но их поведение и, то как они относятся к сыну, наталкивает на мысль, что они используют мальчика.

Кроме церкви люди и так им помогают, просто домой приносят как вещи, так и игрушки для ребенка. А где деваются эти все вещи - не известно! Почему у ребенка, которого по ночам возят в церковь, только одна игрушка - это пластиковая бутылка! Ребенок постоянно в одних и тех же вещах, и с этой старой пластиковой бутылкой. Но больше всего меня беспокоит то, что бутылка еще и бывает не пустой, а точнее с какой-то странной жидкостью. У нас у всех есть колодца, и вода одинаковая: чистая и прозрачная. А у них, почему-то мутная! Малыш очень много спит, это не похоже на нормальное поведение ребенка! - говорит на канале «Украина» соседка родителей Миши.

Журналисты «Говорить Україна» взялись за собственное расследование и узнали, сколько на самом деле детей у матери мальчика, кто их воспитывает, и что скажет врач о реальном состоянии здоровья Миши, ответы на эти и другие вопросы прозвучат в понедельник в студии ток-шоу.

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!

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