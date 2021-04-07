Папаньки 3 сезон: Крутоголов в шляпе и обнаженная Булитко

Крутоголов в шляпе и обнаженная Булитко – как изменились костюмы в сериале «Папаньки»

12 апреля в 20:15 на СТБ состоится премьера третьего сезона любимого комедийного сериала «Папаньки». Он возвращается на экраны в обновленном стиле! Новые эпизоды будут выходить с понедельника по четверг.

В новом сезоне стиль «папанек» несколько изменился. Арсенал костюмов стал намного больше, чем во втором сезоне. Главный художник по костюму Тамара Демченко говорит, что в основном использовали новые вещи и расширили гардероб героев. Старались поделить всех по цветовой гамме, как и в предыдущих сезонах.

Егор изменился – раньше его персонаж постоянно был одет в зеленой гамме, а в этом сезоне мы подобрали для него более светлый гардероб. Но его образ вечного ребенка никуда не делся, и забавные тенниски с принтами ёжиков тоже никуда не пропали, - делится художник по костюму Тамара Демченко.

А еще персонаж Егора Крутоголова полностью проникся загородной жизнью и это повлияло на его стиль.

Егор стал чаще носить шорты, тенниски и шляпы: то федору, то канотье. Настоящий дачник!

Некоторым персонажам пришлось поменять костюмы, потому что они просто-напросто стали малы. Благо, взрослые герои остались в своем размере, а вот дети растут как на дрожжах. А вместе с ними меняются и костюмы.

На протяжении проекта мы Яне Малышевой (персонаж Киры Подольской) несколько раз обновляли обувь. Кира пришла 5-летней девчушкой с одним размером ноги, а сейчас ей уже почти 9 лет. Демьян Шиян очень вырос – его одежду теперь покупаем не в детском отделе, а в подростковом», - рассказала Тамара Демченко.

В третьем сезоне искали для съемок «взрослые» и откровенные костюмы. Для Раисы Романовны (героини Виталины Библив) специально сделали сексуальный белый пеньюар с пухом. А вот Ольге Николаевне (героине Виктории Булитко) костюм не нужен! В 3 сезоне она появится в кадре практически без одежды!

В третьем сезоне у меня есть «душевая» сцена, где я слегка обнаженная… Я целую неделю готовилась, качала пресс, потому что меня увидят не только зрители, но и все, кто будет на площадке (смеется). Хотя сладости все равно манили меня… Мне хотелось бы выглядеть хорошо. Из последних сил за день до съемки перед телевизором на велотренажере занималась, - рассказала Виктория Булитко.