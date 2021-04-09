Слепая 3 сезон: почему мужчину преследует загадочный призрак

9 апреля c 16:30 на СТБ выйдут премьерные серии скриптед-реалити Слепая 3 сезон.

К слепой провидице бабе Любе обратится Виктор, который постоянно встречает странного незнакомца, а вскоре понимает, что это призрак. Почему он преследует мужчину, и о чем хочет предупредить — знает баба Люба.

45-летний Виктор никогда не верил в мистику, поэтому не сразу решился приехать к слепой провидице бабе Любе. Однажды мужчина вошел в кухню, а за столом сидел незнакомец. Замки были закрыты и зайти он никак не мог. Но, как только домой вернулась жена — призрак исчез. Виктор понял, что так продолжаться не может, и отправился к бабе Любе. Она предупредит героя о беде, от которой его могут спасти деньги — все накопленные средства нужно переложить с одного места в другое, и проделать ритуал трижды. Но внезапно все сбережения пропали!

Неужели призрак охотится за деньгами? И при чем тут семейная тайна, которую скрывали от Виктора долгие годы — узнаем 9 апреля в 16:30 на СТБ!