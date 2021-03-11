Слепая 3 сезон: почему незнакомка подбросила ребенка мужчине

11 марта 2021 17:25 Александр Кива
Слепая 3 сезон: почему незнакомка подбросила ребенка мужчине
Слепая 3 сезон на СТБ
пресс-служба

12 марта c 16:30 на СТБ выйдут премьерные эпизоды скриптед-реалити Слепая 3 сезон.

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К слепой провидице бабе Любе приедет мужчина, к которому накануне нагрянула неизвестная девушка с ребенком. Он уверен, что это не его сын, но ответ знает лишь баба Люба.

Денис и его жена Ольга вместе уже 15 лет. У них успешный семейный бизнес, доверительные отношения и, как казалось Денису, счастливая совместная жизнь. Единственный вопрос, в котором супруги так и не пришли к согласию - дети. Денис категорически не хочет иметь детей.

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В один прекрасный день на пороге их дома появляется незнакомка с младенцем.  Денис не верит, что мальчик, которого принесла ему под дверь неизвестная женщина, его сын. Мужчина уверен, что детей на стороне у него нет. Чтобы доказать себе и жене, что ребенок не его, Денис отправится к слепой провидице бабе Любе. Не послушав советов бабушки, мужчина решит разобраться с ситуацией сам, надеясь помириться с женой без посторонней помощи. Почему же супруга согласится оставить малыша, и какую тайну скрывает настоящая мама ребенка - знает лишь Слепая!

 

 

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