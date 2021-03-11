Любовь на реабилитации 3 серия: смотреть онлайн эфир от 11.03.2021

11 марта на СТБ выйдет 3 серия сериала Любовь на реабилитации. Смотрите онлайн 3 серию сериала Любовь на реабилитации (2021) совсем скоро на tv.ua.

Смотрите в 3 серии сериала Любовь на реабилитации

В сериале Любовь на реабилитации 3 серия от 11.03.2021 Влад не находит себе места – его партнеру по бизнесу предложили продать завод под застройку. Мужчина не хочет терять дело своей жизни. Влад слишком сильно нагружает больную руку и снова нарушает правила больницы.

У Кати и без сложного пациента полно проблем – она до сих пор не может понять, как помочь Маше. Она не подписала документы, которые позволили бы девочке участвовать в соревнованиях. Егор пришел в бешенство…

В 3 серии сериала Любовь на реабилитации новая главврач Алла Томина решила ввести в больнице новые порядки. От них страдают и персонал и пациенты. Алла хочет увеличить количество платных пациентов, а для этого остальным придется потерпеть неудобства… Станет ли Катя терпеть такой беспредел в своем родном отделении?

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