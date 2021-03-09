Виновата любовь 4 серия: смотреть онлайн эфир от 09.03.2021

9 марта 2021 06:00 Александр Кива
Виновата любовь 4 серия: смотреть онлайн эфир от 09.03.2021

9 марта на СТБ выйдет 4 серия сериала Виновата любовь. Смотрите онлайн 4 серию сериала Виновата любовь (2021) совсем скоро на tv.ua.

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Смотрите в 4 серии сериала Виновата любовь:

Ольге и Владу пришлось знакомиться друг с другом основательнее, ведь в этот раз они принимали гостей.  Ольга осталась у него на ночь. А утром Влада ждал сюрприз – приехала его дочь Катя. Влад был на седьмом небе от счастья и не знал, как благодарить Ольгу. Тем временем Оле звонит Игорь и попросит о встрече. Тут же раздается звонок и от Анжелики, которая давно испытывает чувства к Владу. Игорь рассказывает Оле, что собирается уезжать и объясняет, зачем на самом деле вернулся. Анжелика делится с Олей, что их «любовь» с Владом – на самом деле пиар-ход для него. Ольга раздавлена… С кем в итоге останется Ольга и какое будущее ждет героев фильма?

4 серию сериала Виновата любовь смотрите скоро онлайн на tv.ua.'

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