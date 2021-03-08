Виновата любовь 2 серия: смотреть онлайн эфир от 08.03.2021

8 марта на СТБ выйдет 2 серия сериала Виновата любовь. Смотрите онлайн 2 серию сериала Виновата любовь (2021) совсем скоро на tv.ua.

Смотрите во 2 серии сериала Виновата любовь

Знакомство с семьей Марика в самом разгаре

Появление Владислава на вечеринке произвело невероятное впечатление на маму Марика – Татьяну. Оказалось, что женщина его преданная фанатка и знает наизусть все песни. Влад невероятно рад такому вниманию. Он с удовольствием рассказывает о своих корпоративах и гастролях, а также вспоминает разные интересные события из жизни. Историй настолько много, что гости уже даже забыли, зачем собрались за столом. Но Игорю не нравится такая атмосфера вечера. Во 2 серии Виновата любовь 2021 он устроит Владу настоящий допрос и попытается выяснить, где, как и когда он познакомился с Ольгой. Сможет ли певец выкрутиться? Узнайте прямо сейчас!

В сериале Оксаны Байрак Виновата любовь 1 сезон Игорь устраивает Ольге сцену ревности

Игорь приглашает Ольгу на танец и хочет выяснить, как его бывшая могла выйти замуж за этого самовлюбленного певца. Он не верит, что у нее мог настолько испортиться вкус. Но Ольга не сдает позиций и до конца придерживается легенды. Более того, она целует Влада на глазах у Игоря, чтобы у бывшего не осталось никаких сомнений.

На следующее утро Игорь решил прогуляться до дома, где раньше жил, и по дороге заглянул в любимое кафе, где каждое утро заказывал кофе с круассанами. По странному стечению обстоятельств Ольга также решила перекусить именно в этом месте. Интересно узнать, чем закончится случайная встреча?

2 серию сериала Виновата любовь смотрите скоро онлайн на tv.ua.'