Любовь на реабилитации 2 серия: смотреть онлайн эфир от 10.03.2021

10 марта на СТБ вышла 2 серия сериала Любовь на реабилитации. Смотрите онлайн 2 серию сериала Любовь на реабилитации (2021) совсем скоро на tv.ua.

Смотрите в 2 серии сериала Любовь на реабилитации

В сериале Любовь на реабилитации 2 серия от 10.03.2021 Катя продолжает заниматься реабилитацией Маши. Ей удалось подружиться с девочкой, которая теперь рассказывает своему врачу обо всем – о мальчике, который нравится, отношениях с отцом и сложностях жизни юной гимнастки, когда вся твоя жизнь состоит из тренировок. Егор с нетерпением ждет, когда же Маша сможет вернуться к полноценным тренировкам и подготовке к соревнованиям. Но так ли уж девочке хочется быть чемпионкой? После личного общения с Машей Катя начала в этом сомневаться.

Егор во 2 серии сериала Любовь на реабилитации начал оказывать Кате знаки внимания. Он даже соврал, что хорошо разбирается в кошках, лишь бы познакомиться с симпатичным реабилитологом поближе! Егор позвал Катю на свидание, и она согласилась. На крыльях влюбленности она даже забыла о боли и трости, но надолго ли хватит этого эффекта?

Владислав понял, что зря забросил лечение у Кати. Он обратился к европейским специалистам, но те подтвердили, что ничего лучшего, чем программа Кати, они предложить не могут. Более того – Катя используют свою авторскую методику лечения, так что такой реабилитации Влад больше нигде не получит. Во 2 серии сериала Любовь на реабилитации миллионер понял, что ему придется вернуться к доктору, которая явно его невзлюбила.

Проблемы на работе

Кравцова до сих пор в тяжелом состоянии, поэтому в больнице назначили новую исполняющую обязанности главврача Аллу Томину. Катя и Алла сразу же не понравились друг другу. Катя очень привязана к Кравцовой и надеется на ее скорое возвращение. Но у новой главврача другие планы.

Теперь в жизни Кати есть кот, ухажер, нерешенный вопрос с операцией и новая начальница. А еще она очень хочет помочь Маше, которая мечтает об обычной жизни, но старается изо всех сил быть чемпионкой в угоду отцу. Как Катя справится со всем этим грузом?

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