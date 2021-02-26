Слепая 3 сезон: как правильно разорвать отношения с бывшим

26 февраля 2021 10:25 Александр Кива
Слепая 3 сезон: как правильно разорвать отношения с бывшим
Слепая 3 сезон: как правильно разорвать отношения с бывшим
пресс-служба

26 февраля в 18:30 на СТБ выйдут премьерные эпизоды скриптед-реалити Слепая 3 сезон.

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Слепая провидица баба Люба благодаря мудрости предков и сакральным знаниям поможет героям избежать непоправимых последствий.  Почему же Миле не везет в любви, и как правильно разорвать отношения —  знает баба Люба.

23-летняя героиня одной из серий сериала Слепая 3 сезон от 26.02.2021 Мила мечтает о богатом жениха и стремится любой ценой выйти замуж. Но все попытки построить отношения проваливаются, а свидание мистическим образом срываются. Так, собравшись на рандеву, в очередной раз случается необъяснимое —  в дверях комнаты ни того ни с сего заклинивает замок. После вновь провалившееся встречи, Людмила не сомневается — ее кто-то сглазил. Чтобы во всем разобраться, девушка отправится к Слепой провидице бабе Любе. Мила будет ошарашена словами бабы Любы, что в ее неудачах замешан бывший возлюбленный девушки. 

Какая вещь не пускает других мужчин в ее жизнь, и что нельзя делать в отношения - узнаем сегодня на СТБ!

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