Слепая 3 сезон: как правильно разорвать отношения с бывшим

26 февраля в 18:30 на СТБ выйдут премьерные эпизоды скриптед-реалити Слепая 3 сезон.

Слепая провидица баба Люба благодаря мудрости предков и сакральным знаниям поможет героям избежать непоправимых последствий. Почему же Миле не везет в любви, и как правильно разорвать отношения — знает баба Люба.

23-летняя героиня одной из серий сериала Слепая 3 сезон от 26.02.2021 Мила мечтает о богатом жениха и стремится любой ценой выйти замуж. Но все попытки построить отношения проваливаются, а свидание мистическим образом срываются. Так, собравшись на рандеву, в очередной раз случается необъяснимое — в дверях комнаты ни того ни с сего заклинивает замок. После вновь провалившееся встречи, Людмила не сомневается — ее кто-то сглазил. Чтобы во всем разобраться, девушка отправится к Слепой провидице бабе Любе. Мила будет ошарашена словами бабы Любы, что в ее неудачах замешан бывший возлюбленный девушки.

Какая вещь не пускает других мужчин в ее жизнь, и что нельзя делать в отношения - узнаем сегодня на СТБ!