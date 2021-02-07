Приметы от Слепой: Что не стоит делать влюбленным?

7 февраля 2021 20:20 Александр Кива
Приметы от Слепой: Что не стоит делать влюбленным?
Приметы от Слепой: Что не стоит делать влюбленным?
пресс-служба

Главная героиня проекта «Сліпа» - слепая провидица баба Люба - рассказала несколько примет, которые обязаны знать все влюбленные.

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Каждую пятницу в эфире СТБ транслируется проект Слепая 3 сезон, который основан на реальных историях. Главная героиня проекта -  слепая провидица баба Люба,  обладающая особой мудростью. Она знает, как приметы помогут защитить себя и своих близких от невзгод. Ко Дню всех влюбленных, она рассказала несколько примет, которые обязаны знать все пары.

Не спать под отдельными одеялами. Пара обязательно должна укрываться одним одеялом.  Если же вы спите под разными - это разлучает вас и может привести к расставанию.

Не вешать зеркало в спальне. Кровать влюбленных не должна отображаться в зеркале. Баба Люба предостерегает, что в противном случае в отношениях  вместо двоих окажутся  четверо.

Не загадывать желания на свадебном замочке. Бабушка всегда говорит, что молодоженам нельзя вешать замок. Тот, кто найдет ключ от него, будет обладать дальнейшей судьбой влюбленных.

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Не держать пустую вазу. На столе не должно стоять пустая ваза, потому что она притягивает к себе пустоту в отношениях.

Не спать «валетом».  Если ваш любимый мужчина отвернут от вас в постели, то и в отношениях он может развернуться от вашей любви. 

Также бабушка просит всех помнить примету - даже, если вы влюбились в женатого мужчину, вам не следует заводить с ним отношения и разбивать чужую семью. Это пагубно отразиться на судьбе разлучницы. 

Узнайте больше примет в проекте “Слепая" каждую пятницу на телеканале СТБ!

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