Слепая 3 сезон: как обручальные кольца могут разрушить отношения
15 января 2021 15:36
Александр Кива
Слепая 3 сезон: как обручальные кольца могут разрушить отношения
пресс-служба
15 января в 17:50 на телеканале СТБ выйдут новые серии 3 сезона мистического сериала Слепая.
В одной из серий сериала Слепая
3 сезон Дина и ее парень Максим идут покупать обручальные кольца. Девушка знает, что примерять обручальные кольца до свадьбы – это плохая примета. Из-за них влюбленные могут поссориться и даже расстаться. Макс не верит в приметы, поэтому он на глазах у любимой надел украшение себе на палец. В тот же момент девушка увидела чужую женщину за спиной у жениха.
Героиня нуждается в помощи, поэтому решила обратиться за советом к слепой провидице. Бабушка Люба подтвердила, что девушка не зря боится дурных примет. Над ее отношениями действительно нависла угроза… Какая? Узнайте в сериале Слепая 15 января на канале СТБ.