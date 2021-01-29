Слепая 3 сезон: что сулит разбитая семейная фотография

29 января в 18:00 на СТБ выйдут премьерные эпизоды 3 сезона скриптед-реалити ”Сліпа”.

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К бабе Любе обратится Алексей, в семье которого происходит что-то странное: все время разбивается семейная фотография Алексея с его дочерью от первого брака Валюша и женой Кариной. Карина считает, что девочка не восприняла ее как маму и таким образом капризничает. Но Баба Люба предупреждает Алексея, что ребенку угрожает опасность. Да и отношения мужчины с Кариной оказываются под угрозой. Всему виной проклятие злой женщины, которая погибла. Сможет ли Алексей с помощью ясновидящей разгадать тайну, кто же проклял его семью, и все исправить?

Что ждет другого героя, который уверен, что любит и жену, и любовницу, а также какую беду баба Люба попробует отвести от девушки, отобравшей “чужое золото” - узнаем в пятницу на телеканале СТБ!