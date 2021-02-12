Слепая 3 сезон: как поплатится женщина за отворот от неугодной невестки?

12 февраля c 18:15: на СТБ выйдут премьерные эпизоды 3 сезона скриптед-реалити “Слепая”.

К слепой провидице бабе Любе обратится женщина, которая боится потерять своего мужа, а все из-за странного видения. Почему оно окажется вещим, и в чем виновата невестка, которая совсем не нраву Зое?

43-летняя Зоя считала, что у нее счастливая семья – любимый муж Михаил и прекрасный сын Сергей. Но неожиданно в сериале Слепая 3 сезон от 12.02.2021 женщина увидела видение, в котором супруг уходит от нее. Напуганная Зоя обратится к Слепой провидице бабе Любе за помощью.

Слепая подтвердит, что героиня действительно увидит свое будущее. Его можно предотвратить, если она примет невестку, которую сын приведет в дом. И вскоре Сергей знакомит Зою со своей девушкой - Алиной, которая откровенно одевается, работает танцовщицей, а еще, по мнению Зои, пытается соблазнить Михаила!

Зоя не может пережить такое поведение и не слушает советы бабы Любы. Она попросит Слепую сделать отворот, и получив отказ, попробует провести ритуал самостоятельно. После этого, даже баба Люба не будет уверена, что сможет вернуть в семью благополучие и счастье. Чем обернется для Зои эта история?