Слепая 3 сезон: почему нельзя передаривать подарки
Сегодня c 16:30 на СТБ выйдут премьерные эпизоды скриптед-реалити Слепая 3 сезон от 19.03.2021.
45-летняя София Марченко не находила себе место - несколько недель назад ее с любовником увидела невестка Александра. Она боялась, что девушка все расскажет ее мужу и сыну. София решила приехать за помощью к бабе Любе, ведь больше терпеть напряжение в семье не могла.
София пришла к Слепой, чтобы просить ее провести ритуал, чтобы молодая женщина забыла об этом случае. Но провидица посоветовала женщине разобраться с собственной жизнью и не ходить на юбилей к невестки.
Прислушается к совету слепой провидицы София? И почему нельзя передаривать подарки - узнаем в 16:30 на СТБ!