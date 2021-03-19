Слепая 3 сезон: почему нельзя передаривать подарки

19 марта 2021 09:26 Александр Кива
Слепая 3 сезон: почему нельзя передаривать подарки
Слепая 3 сезон: почему нельзя передаривать подарки
пресс-служба

Сегодня c 16:30 на СТБ выйдут премьерные эпизоды скриптед-реалити Слепая 3 сезон от 19.03.2021.

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К слепой провидице бабе Любе обратится женщина по имени София, которая переживает, что невестка раскроет ее секрет - тайные встречи с любовником. Что предпримет Слепая и при чем здесь передаренные подарки - знает лишь баба Люба.

45-летняя София Марченко не находила себе место - несколько недель назад ее с любовником увидела невестка Александра. Она боялась, что девушка все расскажет ее мужу и сыну. София решила приехать за помощью к бабе Любе, ведь больше терпеть напряжение в семье не могла.

София пришла к Слепой, чтобы просить ее провести ритуал, чтобы молодая женщина забыла об этом случае. Но провидица посоветовала женщине разобраться с собственной жизнью и не ходить на юбилей к невестки.

Прислушается к совету слепой провидицы София? И почему нельзя передаривать подарки - узнаем в 16:30 на СТБ!

 

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