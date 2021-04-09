Хата на тата-10: продолжение приключений сразу двух пап, Лелика и Болика, в их персональном детском саду

Хата на тата-10: продолжение приключений сразу двух пап, Лелика и Болика, в их персональном детском саду

В эту субботу, 10 апреля, в 16:45 в «Хата на тата» на СТБ выйдет продолжение приключений сразу двух пап. Какие испытания ждут мужчин в этот раз?

Впервые в истории проекта «Хата на тата» на хозяйстве остались не один, а два героя. Зять и сын так достали, что мама-теща отправила их проекту на перевоспитание.

Дочь Алла и невестка Люба получили заслуженный отдых, о котором мечтали годами. А Максиму и Саше остались восемь детей, козы, теплицы и бабушка!

Осилят ли папы такой график мам? Почему дети устроят им настоящий митинг? Как Максим доведёт Сашу до слез? И почему в конце будет плакать сам? Сколько обязательных задач получат на двоих? И почему разругаются? Это настоящий вызов для команды проекта!

Смотрите выпуск в субботу, 10 апреля, в 16:45 в проекте «Хата на тата» на СТБ.