МастерШеф. Профессионалы-3: участники воплотят в реальность свою главную мечту

10 апреля на телеканале СТБ и на сайте TV.UA в эфир выйдет 10 выпуск кулинарного проекта МастерШеф.Профессионалы-3.

Главная мечта любого шеф-повара – открыть собственный ресторан! И уже завтра в новом выпуске “МастерШеф. Профессионалы-3” на СТБ она воплотится в реальность для сильнейших участников сезона.

Построить свой ресторан – любимый конкурс для большинства участников “МастерШеф. Профессионалы”, ведь они могут реализовать свои фантазии и проявить лучшие качества. Но для многих это испытание становится фатальным. Купив все необходимое на ограниченную сумму в строительном магазине, профи отправятся на кухню – они собственными руками должны построить ресторан своей мечты, и, конечно, продумать концепцию, меню и вкусно приготовить все блюда.

Одна команда подготовит концепцию “брутал” с мясом и морепродуктами, а вторая назовет свое заведение “частичкой души каждого из шефов”. Кто проявит себя как лучший ресторатор и покорит не только судей, но и их друзей, которые также будут гостями – узнаем завтра на СТБ!