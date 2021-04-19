Супермама 3 сезон: участница проекта работала в стриптиз-клубе и соблазняла мужчин

19 апреля 2021 17:40 Александр Кива
Супермама 3 сезон: участница проекта работала в стриптиз-клубе и соблазняла мужчин
Супермама 3 сезон: участница проекта работала в стриптиз-клубе и соблазняла мужчин
пресс-служба

19 апреля в 18:00 на СТБ начнется новая неделя реалити «Супермама», в рамках которой мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей.

С понедельника по четверг они будут раскрывать свои лайфхаки и методы воспитания. И только одна из них станет «супермамой» по версии проекта.

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Участницы отправятся в гости друг к другу, а после – выставят соперницам оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе участницами проекта станут мамы из города Харьков. Первой в гости приглашает соблазнительница Татьяна. Героиня реалити воспитывает доченьку сильной и независимой леди, а также старается дать своему ребенку только лучшее. Не вредит ли это дисциплине в их доме – готовы проверить соперницы.

Дальше участницы отправятся к маме-завучу Елене. Учительница младших классов и завуч по воспитательной работе особо тщательно подходит к воспитанию собственных детей. Участница проекта признается, что в их доме – настоящая армия, в которой она – главный командир! Елена старается вырастить троих сыновей истинными мужчинами. Мама убеждена, что главные помощники в этой задаче – контроль и дисциплина. Действительно ли это так – готов прокомментировать Дмитрий Карпачев. 

Третей в гости приглашает мама-блогер Тата. Вместе с супругом она воспитывает двоих дочерей – трехлетнюю Нику и Аделину, которой год и восемь месяцев. Дети растут в полной свободе действий и вседозволенности. По словам мамы, отсутствие рамок позволяет дочерям самовыражаться и развивать свою уникальность. Действительно ли в их семье царит гармония – уже сегодня проверят героини проекта. 

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Последней в гости приглашает мама-балерина Карина. Главный поклонник творчества героини – шестилетний Матвей. Вместе с супругом Карина воспитывает его в гармонии и любви. По словам участницы, Матвей – невероятно способный и артистичный, а также всесторонне развитый. Мальчик посещает не только театр оперы и балета, к котором работает мама, но и разные спортивные и интеллектуальные кружки. Какие выводы сделают соперницы Карины? А также, кто станет победительницей на этой неделе? Смотрите в эфире.

Смотрите премьерные выпуски реалити «Супермама» с понедельника по четверг, в 18:00 на СТБ.

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