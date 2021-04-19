Супермама 3 сезон: участница проекта работала в стриптиз-клубе и соблазняла мужчин
19 апреля в 18:00 на СТБ начнется новая неделя реалити «Супермама», в рамках которой мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей.
С понедельника по четверг они будут раскрывать свои лайфхаки и методы воспитания. И только одна из них станет «супермамой» по версии проекта.
Дальше участницы отправятся к маме-завучу Елене. Учительница младших классов и завуч по воспитательной работе особо тщательно подходит к воспитанию собственных детей. Участница проекта признается, что в их доме – настоящая армия, в которой она – главный командир! Елена старается вырастить троих сыновей истинными мужчинами. Мама убеждена, что главные помощники в этой задаче – контроль и дисциплина. Действительно ли это так – готов прокомментировать Дмитрий Карпачев.
Третей в гости приглашает мама-блогер Тата. Вместе с супругом она воспитывает двоих дочерей – трехлетнюю Нику и Аделину, которой год и восемь месяцев. Дети растут в полной свободе действий и вседозволенности. По словам мамы, отсутствие рамок позволяет дочерям самовыражаться и развивать свою уникальность. Действительно ли в их семье царит гармония – уже сегодня проверят героини проекта.
Смотрите премьерные выпуски реалити «Супермама» с понедельника по четверг, в 18:00 на СТБ.