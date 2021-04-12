Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 24 выпуск (эфир от 15.04.2021)

15 апреля на СТБ вышел 24 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 24 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 24 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока – в гости приглашает ведьма Дарья. Участница реалити специализируется на снятии порчи, изготовлении амулетов, работе с тяжелой энергетикой. Кроме того, Дарья воспитывает шестилетнего сына Матвея. Он – большая гордость и любовь для мамы, а также ее защита и поддержка. По словам Дарьи, у сына также есть сверхспособности, поэтому она советуется с ним в работе. По каким принципам мама воспитывает Матвея? А также, кто победит в этот раз – станет известно в эфире.

24 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 18 апреля на tv.ua.

Еще больше материалов и выпусков проекта Супермама ПО ССЫЛКЕ