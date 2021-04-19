Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 28 выпуск (эфир от 22.04.2021)

22 апреля на СТБ выйдет 28 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 28 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 28 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока – в гости приглашает мама-балерина Карина. Главный поклонник творчества героини – шестилетний Матвей. Вместе с супругом Карина воспитывает его в гармонии и любви. По словам участницы, Матвей – невероятно способный и артистичный, а также всесторонне развитый. Мальчик посещает не только театр оперы и балета, к котором работает мама, но и разные спортивные и интеллектуальные кружки. Какие выводы сделают соперницы Карины? А также, кто станет победительницей на этой неделе?

28 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 25 апреля на tv.ua.

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