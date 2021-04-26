Таємниці ДНК 3 сезон: 15-летний парень ищет отца, которого никогда не видел

В редакцию проекта пришло письмо от 15-летнего Дениса из Кировоградщины. Мимо его истории команда «Таємниць ДНК» не могла пройти мимо.

Парень живет в интернате, увлекается шахматами, компьютерными играми и чтением. Но так было не всегда. В своем детстве Денис настрадался от избиения отчимом. Это длились несколько лет, пока родная мама парня не сдала его в интернат, чтобы тот не мешал ей выстраивать отношения с новым возлюбленным. Такой поступок «матери» шокировал работников соцслужбы.

«Она сама отказалась от ребенка и не боролась за то, чтобы ребенок остался в семье – она выбрала отчима. За 20 лет работы я ни разу не видела такого, чтобы мама сама отказалась от своего ребенка», – рассказывает проекту сотрудница соцслужбы.

Работники интерната вспоминают, каким Денис попал к ним: в побоях и синяках, в 12 лет он не умел писать, читать и даже мыться.

«Он к нам попал очень сильно травмированный. На осмотре медсестры мы увидели, что все его тело было в синяках. Нам он сказал, что его избил отчим. Молчаливый, перепуганный, тихий и закрытый: нам три месяца понадобилось лишь на то, чтобы наладить с ним контакт. Напоминали ему, что с утра надо чистить зубы и надевать в школу чистую одежду. А когда Денис в первый раз зашел в душ, он не понимал, что в нем надо делать», – рассказывает проекту воспитательница интерната.

После долгой реабилитации Денис лишь хочет вновь быть любимым и избавиться от одиночества. Научившись читать и писать, парень тут же написал письмо в редакцию проекта «Тайны ДНК» с просьбой, найти его биологического отца. Денис искренне верит, что отец не откажется от него и будет проявлять больше заботы, чем его мама, которая за три года ни разу не пришла в интернат к сыну.

«Добрый день, программа «Тайны ДНК». Меня зовут Денис Шевчук. Три года назад мама отдала меня в интернат, потому что отчим Дима не хотел, чтобы я с ними жил. Своих детей он любил, а меня нет. Он бил и обижал меня. Пожалуйста, помогите найти моего родного отца – возможно, он будет любить меня, как родного сына. Меня никто здесь не проведывает, возможно, он сможет приехать. Спасибо вам! Вы любимая программа, потому что находите родителей для детей», – читает свое письмо Денис.

Три года назад работники соцслужб и интерната разыскали биологического отца Дениса с помощью его свидетельства о рождении. И подали на мужчину Романа заявление в суд на взыскание алиментов. Но мужчина уверяет, что не родня с Денисом. 16 лет назад он лишь пожалел беременную Денисом Катю и записал ребенка на себя. Роман считает, что Денис - родной сын его одноклассника Виктора.

«Я уверен на сто процентов, что Денис не от меня. И я приехал в студию, чтобы сохранить свою семью, ведь у нас с женой начались ссоры по этому поводу. Жена думает я ее обманывал все 15 лет. А с помощью теста ДНК я докажу ей обратное», – утверждает проекту Роман.

Команда «Тайны ДНК» разыскала второго возможного отца Виктора – он подтвердил, что с Катей встречался. Но тоже не считает себя отцом Дениса. Оба мужчины согласились пройти генетическую экспертизу и приехать в студию программы. Есть ли среди Романа и Виктора биологический отец Дениса, узнают ведущая и эксперты в проекте «Тайны ДНК». А решающий ответ даст тест ДНК.