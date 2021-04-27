Говорит Украина раскроет правду о детских боях в Днепре

В новом выпуске ток-шоу «Говорит Украина», который зрители увидят на телеканале «Украина» во вторник, 27 апреля, журналисты раскроют правду о том, что происходит между детьми на улицах большого города.

Наталия в тот вечер была в компании своих подруг, когда ей позвонил супруг и сказал, что их сын вернулся домой избитый и с окровавленным ртом. Наталия уверена, что над ее сыном поиздевался 15-тилетний местный школьник, который привел других детей посмотреть на драку. Наталию возмущает то, что обидчика, которого считают грозой района, полиция даже не допросила. Кто может прикрывать жестокие детские бои в Днепре? Кто собирает дань с детей и о чем даже не догадываются их родители, станет известно в студии ток-шоу.

По словам мамы пострадавшего, ее сын в тот день гулял на улице и никто не подозревал, что может произойти драма. Но, когда Иван пришел домой, родители были в шоке.

Это был ужас! Я до сих пор, когда вспоминаю эту картину, то у меня щемит сердце и трясутся руки. Мы открыли дверь и увидели просто кровавое месиво. Ваня стоял весь в крови, шепелявил и плакал. На следующий день мы поехали в больницу, потому что сын проснулся утром, захлебываясь кровью. Три зуба зашли под десну, а челюсть была сломана. Уже в больнице у сына очень упало давление. У него случилась паническая атака. Я даже врагу не пожелаю видеть своего ребенка в таком состоянии, - говорит на телеканале «Украина» Наталия.

Иван рассказал, что его избил 15-летний Денис, а за дракой наблюдали около 10 ребят. Денис был инициатором. Он специально играет с детьми, которым по 10-11 лет, чтобы быть у них вожаком. И пока Денис бил, все остальные стояли вокруг и не давали возможности убежать. В последнее время состояние здоровья Ивана ухудшилось. Недавно Ваня начал жаловаться, что у него болит почка, и вспомнил, что его били по спине. В 1,5 года у Вани уже была остановка работы почек, и родители его чуть не потеряли тогда.

Наталия рассказала, что началась драка, когда Денис прицепился к Ивану и начал толкаться. Сейчас Иван боится вообще на улицу выходить, чтобы случайно не попасть на обидчика. Он постоянно сидит в квартире, и в последнее время постоянно спит, закрылся в себе, а ночью во время сна вздрагивает. Родители Вани рассказали, что их сын в течение года отдавал собственные сбережения обидчику, но об этом стало известно только сейчас.

Как этот случай прокомментируют правоохранительные органы и социальная служба? Были ли у 15-летнего Дениса и раньше проблемы с законом, кто станет на его защиту? От кого надо спасать самого Дениса, и что скажут врачи о здоровье избитого Ивана, станет известно уже во вторник в студии ток-шоу «Говорить Україна».

Смотрите ток-шоу «Говорит Украина» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!