Говорит Украина раскроет правду о детских боях в Днепре
В новом выпуске ток-шоу «Говорит Украина», который зрители увидят на телеканале «Украина» во вторник, 27 апреля, журналисты раскроют правду о том, что происходит между детьми на улицах большого города.
По словам мамы пострадавшего, ее сын в тот день гулял на улице и никто не подозревал, что может произойти драма. Но, когда Иван пришел домой, родители были в шоке.
Это был ужас! Я до сих пор, когда вспоминаю эту картину, то у меня щемит сердце и трясутся руки. Мы открыли дверь и увидели просто кровавое месиво. Ваня стоял весь в крови, шепелявил и плакал. На следующий день мы поехали в больницу, потому что сын проснулся утром, захлебываясь кровью. Три зуба зашли под десну, а челюсть была сломана. Уже в больнице у сына очень упало давление. У него случилась паническая атака. Я даже врагу не пожелаю видеть своего ребенка в таком состоянии, - говорит на телеканале «Украина» Наталия.
Иван рассказал, что его избил 15-летний Денис, а за дракой наблюдали около 10 ребят. Денис был инициатором. Он специально играет с детьми, которым по 10-11 лет, чтобы быть у них вожаком. И пока Денис бил, все остальные стояли вокруг и не давали возможности убежать. В последнее время состояние здоровья Ивана ухудшилось. Недавно Ваня начал жаловаться, что у него болит почка, и вспомнил, что его били по спине. В 1,5 года у Вани уже была остановка работы почек, и родители его чуть не потеряли тогда.
Как этот случай прокомментируют правоохранительные органы и социальная служба? Были ли у 15-летнего Дениса и раньше проблемы с законом, кто станет на его защиту? От кого надо спасать самого Дениса, и что скажут врачи о здоровье избитого Ивана, станет известно уже во вторник в студии ток-шоу «Говорить Україна».
Смотрите ток-шоу «Говорит Украина» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!